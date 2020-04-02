Yeni Genel Yayın Yönetmeni Vedomosti’yi karıştırdı! Çalışanlar isyan etti: Görevden alın

Rusya’da muhalif yayın organlarından Vedomosti’de sular durulmuyor. Geçtiğimiz ay satış kararı alınarak el değiştiren gazetenin yeni sahipleri Alexei Golubovich ve Konstantin Zyatkov oldu.

İkili gazetenin Genel Yayın Yönetmeni koltuğuna Andrei Shmarov’u getirdi. Ancak 64 yaşındaki Shmarov’un gelişi ve gösterdiği tutum gazete çalışanlarını memnun etmedi. Yeni çalışma arkadaşlarına gazeteyi okumadığını söyleyen Shmarov, patronların editoryal meselelere karışmasını da sorun etmeyeceğini belirtti.

PETROL ŞİRKETİ BARDAĞI TAŞIRDI

Bardağı taşıran son damla ise gazetenin internet sitesinde yayınlanan bir haberle oldu. Rus petrol şirketi Rosneft’in Venezuela’daki varlıklarının satışıyla ilgili habere müdahale eden Shmarov, hiçbir bilgi vermeden içerik ve başlıkta değişiklikler yaptı.

Bu durumu kabul edilemez bulan gazetecilerden bir kısmı yeni iş arayışına başlarken, beş kişilik bir editör grubu ise gazetenin yeni sahiplerine bir mektup yazdı.

‘YAYIN POLİTİKASINA UYMUYOR’

Shmarov’un, Vedomosti’nin DNA’sına sahip olmadığını savunan editörler, yapılan değişikliğin gazetenin yayın politikasıyla bağdaşmadığını ve haberin anlamını değiştirdiğini ifade etti.

Mektupta, gazetecilik prensiplerine sahip olmayan birinin atanmasının yazı işlerinin istikrarına zarar verdiği belirtilirken, bunun hem çalışanları hem de reklam verenleri şoka uğrattığı, bu nedenle de Shmarov’un görevden alınması gerektiği vurgulandı.