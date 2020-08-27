Yunan meclisi Mısır anlaşmasını onayladı!

Yunanistan ile Mısır arasında imzalanan ve Doğu Akdeniz’deki tansiyonu yükselten münhasır ekonomik bölge anlaşması Yunanistan meclisinden onay aldı.

Libya ile Türkiye’nin imzaladığı ve Yunanistan’ın tanımadığı münhasır ekonomik bölge anlaşmasına karşı olarak hazırlanan ve Mısır ile imzalanan anlaşmaya göre Türkiye, KKTC ve Libya’nın denizlerdeki alanları Mısır ve Yunanistan’a kalıyordu.

Ancak Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada imzalanan anlaşmanın Türkiye için yok hükmünde olduğu belirtilmişti.

BAKANLIK SERT YANIT VERMİŞTİ

Bakanlık, anlaşma ile Mısır’ın bilerek kendi deniz yetki alanlarından vazgeçtiğini belirttiği açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

*2003’te Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile imzaladığı anlaşmayla 11 bin 500 kilometrekareden vazgeçen Mısır, Yunanistan’la bugün imzaladığı bu sözde anlaşma ile de yine deniz yetki alanı kaybına uğramaktadır.

*Bu anlaşmayla Libya’nın hakları da gasp edilmeye çalışılmaktadır. Türkiye'nin, söz konusu alanda herhangi bir faaliyete izin vermeyeceği ve Doğu Akdeniz’de ülkemizin ve Kıbrıs Türkleri’nin meşru hak ve çıkarlarını kararlılıkla savunmaya devam edeceği kuşkusuzdur.

Libya, Mısır ve Yunanistan’ın imzaladığı anlaşma sonrasında Türkiye ile yapılan anlaşmaya bağlı kalacaklarını teyit etmişti.