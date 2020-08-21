Yunanistan’dan Kariye Müzesi’nin ibadete açılmasına tepki

Yunanistan, İstanbul'da Bizans döneminden kalma Kariye Müzesi'nin camiye dönüştürülmesi kararına tepki gösterdi.

Yazılı açıklama yapan Yunanistan Dışişleri Bakanlığı karar için, “Dünyanın her yerindeki dindar insanlara ve dünya medeniyetine ait anıtlara saygı duyan tüm uluslararası topluma karşı bir provokasyon” ifadelerini kullandı.

DANIŞTAY STATÜSÜNÜ İPTAL ETTİ

6'ncı yüzyılda inşa edilen Kariye, 1945 yılındaki Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye dönüştürülmüş, Danıştay 10'uncu Dairesi'nin 11 Kasım 2019 tarihli kararı kapsamında söz konusu Bakanlar Kurulu kararı iptal edilmişti.

Resmi Gazete’de bugün yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Kariye Diyanet İşleri Başkanlığı’na devredilerek ibadete açılmasına karar verilmişti.

AYASOFYA’DAN BİR AY SONRA

Kariye Müzesi'nin Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilerek cami olarak ibadete açılması, Ayasofya’nın ibadete açılması kararından bir ay sonra geldi.