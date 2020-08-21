Zehirlenen muhalif lider Navalny ile ilgili kritik açıklama: Durumu ağır

Sibirya'daki Tomsk kentinden başkent Moskova'ya gitmek üzere uçakta olan Rus muhalefet lideri Aleksey Navalny, seyahat sırasında rahatsızlanmıştı.

44 yaşındaki Navalny'nin fenalaşması üzerine uçak acil iniş yapmış ve muhalif siyasetçi hastaneye kaldırılmıştı. Navalny'nin tedavisinden sorumlu ekibin başındaki doktor, son durumla ilgili açıklamalarda bulundu.

‘EN İYİ DOKTORLAR GELDİ’



Dr. Alexander Murakhovsky, Navalny’nin durumunda ufak bir ilerleme olsa da stabil olmadığını, bilincinin kapalı olduğunu ve başka bir hastaneye naklin hayati risk taşıdığını söyledi. Moskova’dan en iyi doktorların tedavi için geldiğini ifade eden Dr. Murakhovsky, bu konuda endişe edilecek bir durum olmadığını savundu.

Dr. Murakhovsky, muhalif siyasetçiye konulacak teşhisle ilgili beş ihtimal bulunduğunu ancak bunun iki gün içinde çıkacak test sonuçlarıyla netleşeceğini ifade etti. Dr. Murakhovsky, zehirlenme iddialarıyla ilgili yorum yapmaktan ise kaçındı.