1 milyon öğretmeni yollara dökmeyin! Öğretmenler virüs yaymamak için birleşti

Okulların 31 Ağustos’ta online ve 21 Eylül’de seyreltilmiş eğitim modeline geçmesiyle birlikte öğretmenlerin izin mesleki çalışma takvimi de belli oldu.

Haziran ayında virüs salgını nedeniyle online yapılan mesleki çalışma programı kapsamındaki seminerlerin 24-28 Ağustos tarihleri arasında her tür ve derecedeki öğretmen ve yöneticinin katılımıyla görev yaptıkları okullarda yüz yüze yapılması kararı alındı.

“ÖĞRENCİLER RİSKE ATILIYOR”

Öğretmenler sosyal medya üzerinden “Öğretmenler Birleşiyor” adlı bir etiket oluşturarak seslerini duyurmaya çalışıyor. Öğretmenlere milletvekilleri ve eğitim sendikalarının yöneticilerinden de destek geldi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a “Hiçbir çocuk öğretmensiz kalmasın 21 Eylül’de okulları hep beraber açabilmek için bugün öğretmen arkadaşların seminerleri online olsun” diye seslenerek 5 günlük seminer için öğrencilerin hayatının riske atılmamasını istedi.

“KORKUMUZ VİRÜSÜ YAYMAK”

“Virüs var diye okullar açılmıyor ama Türkiye’nin dört tarafına dağılmış 1 milyon öğretmen angarya bir seminer için yollara dökülüyor” şeklinde tepki gösteren öğretmenler ayrıca “Toplumda ‘Öğretmenler 6 aydır yatarak para kazanıyor’ gibi bir algı yaratılıyor. Gerekirse 15 gün seminer yapalım. Ama virüs salgını bu kadar artmış iken 1 milyon öğretmen seminere alınacak. Yüz binlerce öğretmen iller arası seyahat edecek. Sonra da 21 Eylül’de derse girecekler. Virüs yaymaktan korkuyoruz. Öğrencilerin hayatı riske atılıyor” diyerek seslerini duyurmaya çalışıyor.

ÖĞRETMENLER, SENDİKALAR VE SİYASİLER NE DEDİ?

İYİ Parti Milletvekili İsmail Koncuk: Yüz yüze eğitim 21 Eylül'de, ancak öğretmenler seminer için okullara çağrılıyor. 1 milyon insanı çok zorunlu olmayan bir iş için bir araya getirmek tam bir saçmalık! Bu risk zaten yüz yüze eğitimde alınacak gibi. Seminer için bu risk göze alınmamalı.

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya: Ziya Hocam vaka sayısı her geçen gün artıyor. Öğretmenlerimizin seminerinin de diğer etkinlikler gibi online olması mümkün…

Anadolu Eğitim Sen Genel Başkanı Mehmet Alper Öğretici: Vaka sayıları 1000’in üzerinde iken uzaktan da yapılabilecek beş günlük mesleki çalışmalar neden online olarak yapılmıyor? Haziran’da yapılan online seminerler Ağustos ayında da yapılabilir.

Türk Eğitim Sen Genel Sekreteri Musa Akkaş: Haziran ayında seminerler online yapılırken,bu günlerde vaka artışı varken ve tüm toplantılar online yapılırken Ağustos seminerleri neden yüz yüze yapılır kiii… Seminer çalışmaları online olmalıdır.

Türk Eğitim Sen-Türkiye Kamu Sen İstanbul İl Temsilcisi Remzi Özmen: Hiçbir öğretmen arkadaşım görevden kaçmaz. Çalışan üreten, yol gösteren hak eden ve hak ettiğinin karşılığını alma mücadelesi veren bir anlayışla öğretmenler seminerleri ya uzaktan eğitim ya da bulundukları illerde yapsınlar.