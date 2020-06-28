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2020 YKS soruları açıklandı! İşte 2020 YKS TYT AYT YDT soruları ve cevap anahtarları!

ÖSYM, 2020-YKS soru ve cevap anahtarlarını yayımladı. 27-28 Haziran 2020 tarihlerinde düzenlenen Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarına osym.gov.tr adresinden ulaşılabilecek. İşte 2020 YKS soruları...

21:33 -
Haberler Eğitim
2020 YKS soruları açıklandı! İşte 2020 YKS TYT AYT YDT soruları ve cevap anahtarları!

Üniversite adaylarının heyecanla beklediği YKS soruları yayımlandı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada; “27 Haziran 2020 tarihinde uygulanan 2020-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 28 Haziran 2020 tarihinde uygulanan 2020-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2020-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarlarına 28 Haziran 2020 tarihinde saat 20.50'den itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişilebilir.” açıklamalarına yer verildi.

ÖSYM, 2020-YKS SORULARI VE CEVAP ANAHTARLARINI AÇIKLADI

2020-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) Oturumları Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı

27 Haziran 2020 tarihinde uygulanan 2020-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 28 Haziran 2020 tarihinde uygulanan 2020-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2020-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarlarına 28 Haziran 2020 tarihinde saat 20.50'den itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişilebilir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM’ye aittir. ÖSYM’nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

ÖSYM 2020 YKS SORULARI VE CEVAP ANAHTARLARI 

Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Cevap Anahtarı

Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Cevap Anahtarları

Yabancı Dil Testi (YDT) ve Cevap Anahtarı (ALMANCA)

Yabancı Dil Testi (YDT) ve Cevap Anahtarı (ARAPÇA)

Yabancı Dil Testi (YDT) ve Cevap Anahtarı (FRANSIZCA)

Yabancı Dil Testi (YDT) ve Cevap Anahtarı (İNGİLİZCE)

Yabancı Dil Testi  (YDT) ve Cevap Anahtarı (RUSÇA)

Almanca Arapça ÖSYM Rusça Sanat YKS
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