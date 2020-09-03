Açık Lise (AÖL) kayıt yenilemeleri ne zaman yapılacak?

MEB açık lisede okuyan öğrencilerin yeni dönem kayıt yenileme işlemleri başladı. Aynı zamanda 2020-2021 ilk kayıtları da devam ediyor.

AÖL KAYIT YENİLEME NE ZAMAN YAPILACAK?

MEB'den gelen resmi açıklamaya göre;

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı 2020/1. Dönem Kayıt Yenileme İş ve İşlemleri 07.09.2020 Pazartesi günü başlayacaktır.

AÖL KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

AÖL kayıt yenileme işlemi yapacak olan öğrenciler, her yıl belirlenen Kayıt Yenileme Katılım Bedelini ödemek zorundadırlar. 2016 yılında, bir dönem için Kayıt Yenileme ücreti, 35 TL olarak belirlenmiştir.

Öğrenci adayı, T.C. Kimlik numarasını beyan ederek Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası veya Halk Bankasının herhangi bir şubesine giderek Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü, MEB Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına, 30 TL ödeyecek ve dekontu muhafaza edecektir.

Kayıt Yenileme bedelinin 5 TL’ si ise Halk Eğitim veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü Okul Aile Birliklerinin vereceği banka hesap numarasına veya söz konusu okullardaki ilgili görevliye makbuz karşılığında ödenecektir.

AÖL KAYITLARI NASIL YAPILIR?

Açık Öğretim Lisesi Yeni Kayıt işlemleri tüm Halk Eğitimi ve Mesleki Eğitim Merkezlerince yapılmaktadır. Yeni kayıt için aşağıda sıralanan evrakları tamamlayanlar ilan edilen Yeni Kayıt tarihleri arasında bölgelerinde bulunan en yakın irtibat bürosuna başvurarak kayıtlarını yaptırabilirler.

1. Adım: Bankaya Yeni Kayıt Ücretini Ödeyiniz

2. Adım: Yeni Kayıt işlemleri İçin İrtibat Bürosuna gidiniz

2. Adım: Yeni Kayıt işlemleri İçin İrtibat Bürosuna gidiniz