AÖF bahar dönemi final sınavı son günü ne zaman? 2020 AÖF online sınav ekranı…

Açıköğretim, İşletme ve İktisat Fakültesi (AÖF) öğrencilerinin final sınavları devam ediyor. 2020 AÖF bahar dönemi final sınavları bilindiği gibi pandemi nedeniyle online olarak gerçekleştiriliyor. 24 Haziran tarihinde başlayan AÖF final sınavları 8 Temmuz saat 23.59’da sona erecek. AÖF öğrencilerinin istediği gün ve saatte girebileceği online sınavların son günlerinde ise yoğunluk yaşanmaması için üniversiteden uyarı yapıldı. İşte 2020 AÖF bahar dönemi dönem sonu onlin sınav ekranı…

AÖF FİNAL SINAVLARI SON GÜNÜ NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi'nden yapılan açıklamada; “Yeni Koronavirüs önlemleri kapsamında, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri’nin Yurt içi ve Yurt Dışı Programlarının 2019-2020 Öğretim Yılı Bahar Dönemi dönem sonu sınavları, internet tabanlı ortamlarda yapılacaktır. Bahar Dönemi dönem sonu sınavları 24 Haziran’dan başlayarak 8 Temmuz 23.59’a kadar (Türkiye saatiyle) erişime açık olacaktır. Sınava ilişkin bilgiler resmi web sitemiz ve sosyal medya hesaplarımızdan duyurulacaktır.” ifadelerine yer verildi.

AÖF ONLİNE SINAV EKRANI

SINAV SİSTEMİNE GİRİŞ

Sınavınıza, Üniversitemiz resmî web sitesinde yer alan Sınav linkine tıklayarak giriş yapabilirsiniz. Yurt içi ve yurt dışı programlar için sınav sistemi;

24 Haziran'dan başlayarak 8 Temmuz 23:59'a kadar (Türkiye saati ile) erişime açık olacaktır. Bu 15 günlük süreçte, sorumlu olduğunuz ders ya da

derslerinize ait sınavlarınızı, istediğiniz gün ve saatte sisteme giriş yaparak gerçekleştirebilirsiniz. Ancak belirtilen tarihin son günlerine kalmanızın, bağlantı problemlerine yol açabileceğini de göz önünde bulundurmanızı rica ederiz.



SINAV SÜRECİ

www.anadolu.edu.tr adresinden yönlendirme linki ile sınav sayfasına geçiş yaptıktan sonra, T.C. kimlik numarası ya da @anadolu.edu.tr uzantılı e-Posta adresi ve şifrenizle sisteme giriş yapabilirsiniz. Burada, sorumlu olduğunuz dersleri görüntüleyebileceksiniz. Daha önceki sınavlarınızda olduğu gibi her bir ders 20 sorudan oluşacak ve her bir dersi cevaplamanız için süreniz 30 dakika olacaktır. Sınavınız başlamadan önce sınav ekranı üzerinden sınav süresince tâbi olduğunuz kuralları dikkatle okuyarak onaylamanız gerekmektedir.

Sınav başladığında ekranda yalnızca bir soru görünecektir. Soruyu cevaplandırarak ya da boş bırakarak bir sonraki soruya ilerleyebileceksiniz. Sorular arasında ileri ya da geri gidilme imkânı olmadığı için işaretleme yapmadan geçtiğiniz soru boş bırakılmış olarak kabul edilecektir.

SINAVIN SONLANMASI

Tüm sorularla ilgili işaretlemelerinizi yaptığınızda ya da size verilen 30 dakikalık süre dolduğunda “BU DERSİN SINAVI BİTMİŞTİR” uyarısını göreceksiniz. Bu uyarıyı gördüğünüzde sınavınız tamamlanmış olacaktır.

24 Haziran’dan itibaren, sınavınızı tamamlayamadan oturumunuz herhangi bir nedenle (elektrik kesintisi, internet bağlantı sorunu vb.) sonlanırsa, son gün olan 8 Temmuz’a kadar sınavınıza kaldığınız yerden devam ederek sınavınızı tamamlayabileceksiniz. Ancak 8 Temmuz’a kadar sınavlarınızı tamamlayamama durumunuzda sınav sistemi erişiminize kapanacak ve cevaplandırmadığınız sorular boş bırakılmış kabul edilecektir.

ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK?

Anadolu Üniversitesi’nden yapılan açıklama şu şekilde;

Sevgili Açıköğretim Sistemi Öğrencileri, Pandemi süresince bir milyon öğrencisinin öğretim faaliyetlerini aksatmadan sürdüren Üniversitemiz, ilgili kurullarının tavsiyeleri, öğrenci görüş ve önerileri doğrultusunda mezuniyet aşamasında olan öğrencilerin herhangi bir hak kaybına uğramaması için 30.06.2020 tarihli Senato Kararı ile 2019-2020 eğitim-öğretim döneminde, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri'nde “Üç Ders Sınavı”nın uygulanması kararını almıştır. Bu kapsamda Üniversitemiz Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri'nde, 2019-2020 öğretim döneminde “Yaz Okulu” açılmayacaktır.

“Üç Ders Sınavı” internet tabanlı ortamlarda 22-26 Temmuz 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

“Üç Ders Sınavı”na giriş koşullarını sağlayan öğrenciler, öğrenci otomasyonu üzerinden bilgilendirilecektir.

“Üç Ders Sınavı Uygulama Usul ve Esasları” için tıklayınız.

Tüm öğrencilerimize sağlıklı günler ve sınavlarında başarılar dileriz.