AÖL sınav giriş belgesi nasıl alınır? MEB 2020 AÖO, AÖL, MAÖL sınav yerleri sorgulama…

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) AÖL sınav giriş belgelerini adayların erişimine açtı. Açık Öğretim Ortaokulu (AÖO), Açık Öğretim Lisesi (AÖL), Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesinin (MAÖL) 2019-2020 eğitim öğretim yılı 2′ inci dönem sınavları için giriş belgeleri aolweb.aol.meb.gov.tr öğrenci giriş ekranından sorgulanabilecek. 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılacak AÖL sınavlarına dair detaylı açıklamaları ve sınav yerleri öğrenme ekranını haberimizden bulabilirsiniz. İşte 2020 AÖL sınav giriş belgeleri…

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesinin 2019-2020 eğitim öğretim yılı 2′ inci dönem sınavlarının; Açık Öğretim Kurumları Sınavlarının “teknik hazırlık” süresinin 30 gün olması ve sınav takvimindeki gelişmeler nedeniyle, 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılması kararlaştırılmıştır.

SINAV GİRİŞ BELGELERİNİN ALINMASI

– Sınav Giriş Belgeleri “http://aol.meb.gov.tr/” resmî web sitesinde yayınlanmaktadır. Bu adresten alınacak Sınav Giriş Belgesine ait bilgisayar çıktısı ile sınava girilmelidir.

– Sınav Giriş Belgesi fotoğrafsız ise irtibat bürolarınca öğrencinin fotoğrafı sisteme eklenerek, fotoğraflı giriş belgesinin alınması gerekmektedir.

– Öğrencilerin adreslerine herhangi bir sınav evrakı gönderilmemektedir.

– Öğrencilerin Sınav Giriş Belgesindeki bilgiler ile açıklamaları dikkatlice okumaları gerekmektedir.

– Sınav Giriş Belgenizde belirtilen okul ve salonda sınava girmeniz gerektiğini unutmayınız.

– Sınav gününden önce sınava gireceğiniz yeri mutlaka görünüz.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ

2020 MEB SINAV UYGULAMA TAKVİMİ

SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

– Sınavlar yapıldıktan sonra cevap kâğıtları Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünde optik okuyucularla okunmaktadır ve bilgisayar programı ile değerlendirilmektedir. Bu değerlendirme programında aynı zamanda “Kopya Analiz Tekniği” kullanılmaktadır. Sınavınızın iptal edilmemesi, maddi ve cezai yaptırıma maruz kalmamanız için cevap kâğıdınızı kimseye göstermeyiniz, kopya çekmeyiniz, çektirmeyiniz. Kopya çekene, kopya çektirene ve kopyaya yardım edene hapis ve para cezası verilmektedir.

-Cevap kâğıtlarını okumak için düzenlenmiş optik okuyucular, hatasız kodlanan cevapları değerlendirdiği için kodlama yaparken dikkatli olunuz.

Sınav Sonuçlarının Duyurulması; Sınav sonuçları İnternet ortamında “http://aol.meb.gov.tr/” adresinden duyurulmaktadır. Sınav sonucunda mezun olamayan öğrencilerin bir sonraki dönem için kayıt yenileme ve ders seçimi zorunludur.

SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ EDİLMESİ

– Sınav sonuçlarına yapılacak olan itirazlar, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yapılacaktır.

– Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Ortak Sınavlara İtiraz WEB sayfasına http://odsgm.meb.gov.tr/www/ortak-sinavlara-itiraz/icerik/18 adresinden ulaşabilirsiniz.

– Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne bu yönde yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. Sınavlarla ilgili olarak yapılacak tüm iş ve işlemler Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ilan ettiği esaslara göre yapılacaktır.

– Dikkat: Sınav Giriş ve Sınav Sonuç Belgesi de dahil olmak üzere öğrenci adreslerine herhangi bir duyuru ve geri bildirim gönderilmeyecektir. Tüm bildirimler http://aol.meb.gov.tr/ resmi web sitesinden yayınlanacaktır. Öğrenciler ihtiyaç duydukları her türlü bilgiye bu web sitesinden ulaşabilir.



AÖL KAYIT YENİLEME TARİHLERİ

2020-2021 AÖL 1. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme İşlemleri 24 Ağustos-9 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacak.

2020-2021 AÖL 1. Dönem Sınavı Giriş Belgeleri 2 Aralık 2020 tarihinde yayınlanacak.

2020-2021 AÖL 1. Dönem Sonu Sınavı 5 Aralık 2020 tarihinde yapılacak olup sonuç açıklanma tarihi daha sonra açıklanacak.