AÖL sınavı saat kaçta? AÖL sınav giriş belgesi alma ekranı

Açık öğretimde, ortaokul ve lise eğitimini tamamlayan isteyen öğrenciler, hafta sonunda gerçekleştirilecek sınavlarda ter dökecek. Milli Eğitim Bakanlığı, geçtiğimi günlerde yaptığı açıklama ile AÖL sınav giriş belgesi ekranını erişime açmıştı. İşte AÖL sınavı ile ilgili tüm bilgiler…

AÖL SINAVI SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi Sınavı’nın 1. oturumu cumartesi günü saat 09.30’da 2. oturumu ise cumartesi günü saat 14.00’de, 3. oturumu ise pazar günü saat 09.30’da başlayacak.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGELERİ NASIL ALINACAK?

Sınav girecek öğrenciler, AÖL sınav giriş belgesini görüntüleyip çıktısını alabiliyor. Öğrencilerin adreslerine herhangi bir sınav evrakı gönderilmemektedir. Sınav Giriş Belgeleri “http://aol.meb.gov.tr/” resmî web sitesinde yayınlanmaktadır. Bu adresten alınacak Sınav Giriş Belgesine ait bilgisayar çıktısı ile sınava girilmelidir.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYIN

AÖL KAYIT YENİLEME TARİHLERİ

2020-2021 AÖL 1. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme İşlemleri 24 Ağustos-9 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacak.

2020-2021 AÖL 1. Dönem Sınavı Giriş Belgeleri 2 Aralık 2020 tarihinde yayınlanacak.

2020-2021 AÖL 1. Dönem Sonu Sınavı 5 Aralık 2020 tarihinde yapılacak olup sonuç açıklanma tarihi daha sonra açıklanacak.