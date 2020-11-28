Atatürk’ü, bayrağı soran savcıya, uzaktan eğitim veren müfettişe!

MEB'in emirlerine uydukları için 2 öğretmen hakkında soruşturma açıldı

Milli Eğitim Bakanlığının, ‘Cumhuriyet'in 100. yılında okullara Atatürk fotoğrafı ve Türk Bayrağı asılacak' ve ‘velisi okula yollamayan öğrenciye, öğretmeni uzaktan eğitim verecek' yönündeki 2 talimatına uymayan idareye değil, emirleri eksiksiz yerine getiren 2 öğretmene adli ve idari soruşturma açıldı.

MECLİS BAŞKANI İSTEDİ

Cumhuriyet'in 100. kuruluş yıl dönümü pandemiye denk gelse de, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MEB'den, 23 Nisan'da tüm okulların Türk Bayrağı ve Atatürk fotoğrafıyla donatılmasını istedi. Bakan Yardımcısı Mustafa Safran da, 81 il valisi ve milli eğitim müdürüne yazı göndererek, pandemi nedeniyle çocuklar evde olsa da, Cumhuriyetin 100. yıl dönümünün daha coşkulu kutlanması için 21 Nisan'a kadar tüm okullara, dışarıdan görünecek şekilde Türk Bayrağı ve Atatürk fotoğrafı asılması talimatı verdi.

ÖĞRETMEN SUÇLU OLDU

Eğitim İş Sendikası Tekirdağ Şube Başkanı Türkçe Öğretmeni Barış Özer, Süleymanpaşa İlçesi'ndeki 71 okulu tek tek gezerek, kontrol etti. 2'si imam hatip, 2 si ortaokul, 2'si meslek lisesi, 2'si de düz lise 8 okulun Atatürk ve Türk Bayrağı asmadığını gören Özer, okulların adını sosyal medyadan paylaştı.

Valilik, okulları uyarınca, bu kez 8 okulun müdürü de Barış Özer'i, CİMER'e şikayet etti. Hakkında soruşturma açılan Özer'e, “Kınama” cezası verildi. 12 yıllık meslek hayatında, tek bir disiplin suçu olmadığı için “Uyarma” cezasına çevrildi.

Soruşturma 1: Millet yerine müdürün itibarı

Atatürk ve Türk Bayrağı asmayan 8 okuldan biri olan Tekirdağ Vali Enver Salihoğlu Ortaokulu Müdürü Fatma Çelik Dinç, “Onur, şeref ve saygınlığı rencide edildiği” iddiasıyla Barış Özer hakkında suç duyurusunda bulundu. Öğretmen Özer'in, okulların listesini yayınladığı sosyal medya paylaşımındaki, “Bu okul müdürleri açıkça suç işlemektedir. Milli mücadele; Cumhuriyet, Bayrak ve Atatürk düşmanlarıyla yürütülemez” cümlesini delil kabul eden savcılık, iddianame hazırlayıp, dava açtı.

İddianamede ise şikayetçi müdürün açıkça adı geçmese de, kamu görevi yaptığı, bu sözlerle onur, şeref ve saygınlığının rencide edilebilecek nitelikte olduğu gerekçesiyle Barış Özer'in TCK'nın 125. ve 53. maddelerine göre; 3 aydan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Özer şimdi, bakanlığın emrine uymayan müdürleri ifşa ettiği için 19 Ocak'ta hakim karşısına çıkacak.

Soruşturma 2: Uzaktan eğitimin ilk soruşturması

Türkiye'de uzaktan eğitim verdiği için bir öğretmen hakkında ilk soruşturma da, 5 Kasım'da yine Tekirdağ'da açıldı. Şehit Halil Tuna Akgöz İlkokulu'nda görevli 32 yıllık öğretmen Rıdvan Dırak'ın, tek bir öğrencisinin velisi dahi, pandemide çocuğunun yüz yüze eğitime katılmasına izin vermedi. Veliler, izin dilekçesini imzalamayınca çocuklar da gelmedi.

ÖĞRETMENE SORUŞTURMA

Öğrencileri gelmese de, her gün okula gidip sınıfında oturan Öğretmen Durak, ne yapması gerektiğini okul idaresine, onlar da Süleymanpaşa İlçe MEM'ne sordu. İlçeden cevap gelene kadar boş boş oturmak yerine, sınıfındaki öğrenciler derslerinden geri kalmasın diye, kişisel bilgisayarından canlı uzaktan eğitim verdi. Ne olduysa, ondan sonra oldu. İlçe MEM'nden beklenen cevaptan önce 3 müfettiş geldi. Soruşturma, sürüyor.

SORUŞTURMA DOSYASINDAKİ İFADELER!

MÜFETTİŞLER: Yüz yüze eğitime neden başlamadınız?

ÖĞRETMEN: Velilerim, çocuklarının okula gelmesi için MEB'in istediği izin dilekçelerini imzalamıyor.

Sınıfımdan tek bir çocuk bile okula gelmiyor. Bu nedenle, başlayamadım.

MÜFETTİŞLER: Uzaktan eğitim mi yapıyorsunuz?

ÖĞRETMEN: Okula her gün gidiyorum. Boş boş oturmak yerine, sınıfımda kendi bilgisayarımı açıp, öğrencilerim derslerden geri kalmasın diye uzaktan canlı eğitim veriyorum.

MÜFETTİŞLER: Veliler niye çocuklarını yollamadı?

ÖĞRETMEN: Virüs salgını gerekçesiyle göndermediler. Hiçbir velime, ‘Çocuğunu okula gönderme' gibi bir telkinde bulunmadım. Öğrencilerimin, EBA TV'yi izlemesini de engellemedim.

ÖDÜL VERECEKLERİNE CEZA VERİYORLAR!..

Eğitim İş Tekirdağ Şube Başkanı Barış Özer yaşananları şöyle anlattı; “Atatürk ve ulusal bayramlar, hassas çizgimiz. MEB'in emrine uymayanları tespit edip, sosyal medyada paylaştım, bana soruşturma açtılar. Öğrencileri mağdur olmasın diye fedakarlık yapan üyemiz Rıdvan Dırak ödüllendirileceği yerde cezalandırılmaya çalışılıyor. Kurallara uymayanlar değil, uyanlara soruşturma açılıyor. Bu soruşturmalar, iyiniyetli değil. Cumhuriyet öğretmeni olarak, Cumhuriyet'i koruma görevimizi, bize Atatürk'ün verdiğini asla unutmayacağız.”

NOT DEFTERİ:

– 8. sınıf ve 12. sınıf öğrencileri için sınavlara hazırlık kurslarının açılması bekleniyor.

– Okulların yüz yüze eğitime açılışı 4 Ocak olarak planlansa da, açılış ertelenebilir.

– Kovid-19'a yakalanarak, hayatını kaybeden öğretmenlerin sayısı 30'u buldu.