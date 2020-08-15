Birinci sınıfların durumu ne olacak?

Uzaktan eğitimde en dezavantajlı grubu oluşturan ve bu yıl uyum eğitimi de alamayacak olan okuma yazma bilmeyenlerin online eğitime nasıl uyum sağlayacağı bilinmiyor.

Birinci sınıfa bu yıl başlayacak 1 milyon öğrenci ile geçen yıl başlayıp yarım dönemde 2’nci sınıfa geçtiği için okumayı unutmaya başlayan 2’nci sınıf öğrencileri oldukça zorlanacak gibi görünüyor. Veliler, seyreltilmiş sınıflarda 1. ve 2’nci sınıflara öncelik verilmesini istese de, kalabalık sınıf mevcutları ile kayıtlar sürüyor.

SİSTEM AÇMIYOR

Sistem, e-kayıtta ilkokul birinci sınıfta 30 kişilik sınıf mevcudu dolunca 2’nci bir şubenin açılmasına izin veriyor.

Eğitimciler, “Bu yıl okulumuza 58 birinci sınıf alacağız. 1A sınıfı 20 kişi, 1B Sınıfı 19 ve 1 C Sınıfı 19 kişi almak istiyoruz. Boş sınıf da var. Ama e-okul 30 kişi dolmadan 2’nci bir şube açmamıza izin vermiyor. Mecburen 30 kişi dolduruluyor. 3 yıl önce üst sınır 25’di. Sayı 30’a çıkınca öğretmenler de, norm fazlasına düştü.” diyor.