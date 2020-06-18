Bu yıl karneler ne zaman verilecek? Takdir, teşekkür belgesi nasıl verilecek?

Bu yıl ikinci dönemi corona virüs salgını gölgesinde geçen eğitim öğretim yılının sonunda karneler nasıl verilecek merak ediliyor. MEB tarafından birkaç gün önce okul müdürlüklerine gönderilen genelgenin detayları belli oldu. Peki karneler ne zaman verilecek? Takdir, teşekkür belgesi verilecek mi?

KARNELER NASIL ALINACAK?

MEB, ilkokul ve ortaokullarda karnelerin elektronik ortamda velilerin ve öğrencilerin erişimine açılacağını açıklamıştı. Liseler için de 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının birinci dönem puanı tüm öğrenciler için yıl sonu başarı puanı olarak kabul edilecek.

Bu nedenle liselerde, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemi için tekrar karne düzenlenmeyecek, “teşekkür”, “takdir”, “onur” ve “üstün” başarı belgeleri ile diplomalar düzenlenecek.

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

Milli Eğitim Bakanlığınca, ilkokul ve ortaokul karneleri elektronik ortamda erişime açılacak, liselerde de ikinci dönem için karne basılı ortamda düzenlenmeyecek, diploma ve takdir, teşekkür gibi belgelerin dağıtımı gerçekleşecek.

Yoğunluk oluşmaması için okul müdürlüklerince yapılacak planlama çerçevesinde öğrenci sayısı dikkate alınarak 22 Haziran’dan itibaren gün ya da haftalara yayılarak diploma ve takdir, teşekkür gibi belgelerin dağıtımı yapılabilecek.

SORUMLULUK SINAVLARI NASIL YAPILACAK?

Sorumluluk sınavları, okul yönetimlerince gerekli tedbirler alınarak, 22-30 Haziran’da gerçekleştirilirken yazıda, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören 12’nci sınıf öğrencilerinden 40 iş günü staj yapması gerektiği halde stajlarını yapamayanlar muaf sayılarak, yapılacak ilk sorumluluk sınavları döneminde staj bitirme sınavına alınacağı belirtildi.