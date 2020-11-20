CHP’li Barut yatay geçiş skandalının peşini bırakmıyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yanıtlanması istemiyle soru önergesi veren CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, üniversitelerde yaşanan yatay geçiş skandalı ve oluşan mağduriyeti bir kez daha dile getirdi.

Barut, “Özellikle, üniversite sınavlarında ilk bin sıralamasına girenlerden yurtdışındaki üniversitelere kayıt yaptıranlara, pandemi koşulları nedeniyle Türkiye’deki üniversitelere yatay geçiş olanağı tanınmasına ilişkin uygulama çok ciddi rahatsızlık yaratmaktadır. Çünkü bu uygulamaya dayanılarak bazı yerlerde usulsüz yatay geçiş yapıldığı söylenmektedir” dedi.

“DÜŞÜK PUANLA İYİ BÖLÜMLERE GEÇİŞ VAR”

YÖK kararıyla yapılan yatay geçişleri ve yaşanan sorunları dile getiren Ayhan Barut şunları söyledi: ÖSYS ve YKS puanı düşük olmasına karşın bazı öğrencilerin yurtdışı kaydını kullanarak Türkiye'deki puanı yüksek bölümlere yatay geçiş yapması izaha muhtaç bir durumdur. Komisyondaki bütçe görüşmeleri sırasında YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, sınav sıralamasında alt sıralarda olup da yurt dışından yatay geçiş yapan öğrenciler olduğunu beyan etmiştir. Büyük bir haksızlığa ve mağduriyete yol açan uygulamanın dayanağı olarak YÖK'ün tarih sınırlamasız resmi yazısı olduğu belirtilmektedir. Bu mağduriyet ve haksızlığın giderilmesi zorunluluktur.