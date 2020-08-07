DGS ne zaman yapılacak? DGS sınav giriş belgesi ekranı…

Üniversitelerin, iki yıllık önlisans programlarını bitiren öğrenciler, DGS sınavı ile dört yıllık lisans bölümlerine geçiş yapabiliyor. ÖYMS, geçtiğimiz günlerde DGS sınav giriş belgesini ve sınav yerlerini adaylar için erişime açtı.

DGS SINAV YERLERİ ERİŞİME AÇILDI

ÖSYM, DGS sınav giriş belgesini yaptığı bu duyuru ile erişime açtı:

09 Ağustos 2020 tarihinde uygulanacak olan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2020-DGS) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 29 Temmuz 2020 tarihinde saat 14.00’ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

DGS SINAV GİRİŞ YERLERİ

2020 DGS SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayınlanan 2020-DGS kılavuzuna göre sınav 9 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek.