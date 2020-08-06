DGS sınav giriş belgesi nasıl çıkarılır? DGS ne zaman, saat kaçta?

İki yıllık önlisanstan sonra dört yıllık bir lisans programında eğitimine devam etmek isteyen öğrencilerin giriş yapacağı DGS sınav yerleri geçtiğimiz günlerde belli oldu. DGS’de sınav giriş yerleri ÖSYM AİS üzerinden öğrenilebiliyor. Ayrıca ÖSYM, sınava girecek adaylara, saat uyarısında bulundu.

DGS SINAV GİRİŞ YERLERİ

2020 DGS SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayınlanan 2020-DGS kılavuzuna göre sınav 9 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek.

ÖSYM'DEN DGS AÇIKLAMASI

09 Ağustos 2020 tarihinde uygulanacak olan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2020-DGS) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 29 Temmuz 2020 tarihinde saat 14.00’ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

DİKKAT!

09 Ağustos 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-DGS için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.