DGS sınavı ne zaman yapılacak? 2020 DGS sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

ÖSYM tarafından düzenlenecek olan Dikey Geçiş Sınavı (2020-DGS) için artık az bir süre kaldı. meslek yüksekokulları ile açıköğretim önlisans programı mezunlarının lisans öğrenimine geçişi için gireceği DGS sınavı, ÖSYM’nin yayınladığı takvime göre 9 Ağustos 2020 tarihnde yapılacak. Sınav giriş belgeleri ise sınav tarihinden yaklaşık on gün önce açıklanması bekleniyor…

2020 DGS SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayınlanan 2020-DGS kılavuzuna göre sınav 9 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek.

DGS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS sınav giriş belgesinin yayınlanacağı tarih ÖSYM tarafından net olarak açıklanmadı. Ancak, geçtiğimiz yıla bakıldığında sınav tarihinden 10 gün önce açıklandığı görülüyor. Buna göre 2020 DGS sınav giriş yerlerinin 31 Temmuz Cuma günü açıklanabileceği öngörülüyor.

2020-DGS SINAVI HAKKINDA BİLGİLER

BAŞVURU SÜRESİ : 9-17 Haziran 2020 (Ücret ödeme için son gün 18 Haziran 2020)

SINAV TARİHİ, SAATİ VE SÜRESİ : 9 Ağustos 2020, 10.15, 150 dakika

SINAV ÜCRETİ : 130,00 TL

GEÇ BAŞVURU GÜNÜ : 3 Temmuz 2020 (Sınav ücreti aynı gün ödenir.)

GEÇ BAŞVURU GÜNÜ SINAV ÜCRETİ: 195,00 TL

SINAVIN KAPSAMI

Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. Testte 120 soru yer alacaktır. Sınavda uygulanacak test, lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sayısal ve sözel içerikli akıl yürütme (muhakeme) becerilerinin ölçülmesini amaçlamaktadır. Bu amaçla ilgili olarak hazırlanacak sorular, ön lisans programlarında kazanılan bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik olmayacaktır. Test soruları, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır.