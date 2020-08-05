Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

EBA TV yaz okulunda haftanın ders programı: EBA TV yaz okulu dersleri devam ediyor!

Corona virüs nedeniyle öğrencilerin ikinci dönemin büyük bölümünü takip ettikleri EBA TV’de yaz okulu dersleri devam ediyor. Eğitim Bilişim Ağı resmi internet sitesi üzerinden duyurulan yayın akışı ve haftalık ders programına göre dersler TRT EBA TV yaz okulu canlı yayını üzerinden naklen aktarılıyor. Haberimizdeki linkler ile EBA TV kanallarını canlı olarak izleyebilir ve EBA TV haftalık ders programını öğrenebilirsiniz.

08:31 -
Haberler Eğitim
EBA TV yaz okulunda haftanın ders programı: EBA TV yaz okulu dersleri devam ediyor!

Uzaktan eğitimde yaz okulu heyecanı başladı. EBA TV’de ilkokul, ortaokul, lise yaz okulu dersleri için ders programı yayınlandı. EBA TV canlı yayın üzerinden ve eba.gov.tr adresi üzerinden takip edilebiliyor. EBA TV televizyonlardaki farklı platformlardan izlenebileceği gibi internet üzerinden de izlenebiliyor. Haberimizin devamında ders programı, EBA TV canlı yayın linkleri ve ayrıntıları bulabilirsiniz…

EBA TV DERS PROGRAMI

İlkokul

Ortaokul

Lise

EBA TV CANLI YAYIN LİNKLERİ

Aşağıdaki linkler üzerinden okul seviyenizi seçerek EBA TV canlı yayınlarına erişim sağlayabilirsiniz.

EBA TV İLKOKUL İZLE

EBA TV ORTAOKUL İZLE

EBA TV LİSE İZLE

EBA TV FREKANS BİLGİLERİ

Öğrenciler için EBA TV İlkokul, EBA TV Ortaokul ve EBA TV Lise ile 23 Mart Pazartesi gününden itibaren uzaktan eğitime başlayacak.

Uydu: TURKSAT

Kanal: Trt Eğitim HD/1/2/3

Frekans: 12083 H 13750

canlı canlı yayın Corona EBA internet okul Pazartesi TRT yayın akışı
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more