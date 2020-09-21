EBA TV yeni hafta ders programı belli oldu! 21 Eylül canlı yayın saatleri…

Uzaktan eğitim modeli ile derslerin işlendiği EBA TV'de günün ders programı açıklandı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri dersleri televizyonlardan canlı yayın izlenebileceği gibi internet üzerinden de takip edebiliyor.
21 EYLÜL EBA DERS PROGRAMI
İlkokul
Ortaokul
Lise
TÜM GÜNLERİN DERS PROGRAMI
Aşağıdaki linklere tıklayarak tüm günlerin ders programlarına erişebilirsiniz.
EBA TV FREKANS BİLGİLERİ
HD Alış bilgileri:
Alış frekansı :12.084 MHz
Polarizasyon : Yatay (H)
Sembol oranı : 13.750
FEC : 2/3
SD Alış bilgileri:
Alış frekansı :11.916 MHz
Polarizasyon : Dikey (V)
Sembol oranı : 30.000
FEC : 3/4
EBA TV CANLI YAYIN LİNKLERİ
Aşağıdaki linkler üzerinden okul seviyenizi seçerek EBA TV canlı yayınlarına erişim sağlayabilirsiniz.