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EBA TV yeni hafta ders programı belli oldu! 21 Eylül canlı yayın saatleri…

Öğrenciler, EBA TV üzerinden uzaktan eğitimlerine devam ediyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için günün ve haftanın ders programı belli oldu. Öğrencilerin derslerinden geri kalmamaları için canlı ders yayınları TRT EBA Tv ve eba.gov.tr üzerinden yapılıyor. İşte TRT EBA TV canlı yayın saatleri ve günün ders programı...

08:11 -
Haberler Eğitim
EBA TV yeni hafta ders programı belli oldu! 21 Eylül canlı yayın saatleri…

Uzaktan eğitim modeli ile derslerin işlendiği EBA TV'de günün ders programı açıklandı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri dersleri televizyonlardan canlı yayın izlenebileceği gibi internet üzerinden de takip edebiliyor.

21 EYLÜL EBA DERS PROGRAMI

İlkokul

Ortaokul

Lise

TÜM GÜNLERİN DERS PROGRAMI

Aşağıdaki linklere tıklayarak tüm günlerin ders programlarına erişebilirsiniz.

İLKOKUL

ORTAOKUL

LİSE

EBA TV FREKANS BİLGİLERİ

HD Alış bilgileri:

Alış frekansı :12.084 MHz

Polarizasyon : Yatay (H)

Sembol oranı : 13.750

FEC : 2/3

SD Alış bilgileri:

Alış frekansı :11.916 MHz

Polarizasyon : Dikey (V)

Sembol oranı : 30.000

FEC : 3/4

EBA TV CANLI YAYIN LİNKLERİ

Aşağıdaki linkler üzerinden okul seviyenizi seçerek EBA TV canlı yayınlarına erişim sağlayabilirsiniz.

EBA TV İLKOKUL İZLE

EBA TV ORTAOKUL İZLE

EBA TV LİSE İZLE

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