Eğitimde 2 Kasım’da yeni sayfa açılacak

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından illere gönderilen yazıda 5. ve 9. sınıf öğrencilerinin eğitimlerinin nasıl yapılacağı da açıklandı.

Buna göre; resmi ve özel ortaokul 5. sınıflarda haftada 2 gün toplam 12 ders saati ( 2 gün, 6+6), imam hatip ortaokullarında ise haftada 2 gün toplam 14 ders saati (2 gün, 7+7 ) uygulanacak.

Lise 9. sınıflarda ise haftada 2 gün toplam 16 ders saati (2 gün, 8+8) yapılacak.

6, 7, 10 ve 11. SINIFLAR BAŞLAMAYACAK

Türkiye'de okullar ilk önce okul öncesi ve 1. sınıflar için açılmıştı. Bakanlığın yayınladığı ders saatleri ve yönergesi doğrultusunda açılan okullara, daha sonrasında 2, 3, 4, 8. ve 12. sınıflar gitmeye başladı. 2 Kasım'da 5. ve 9. sınıfların okula başlamasıyla birlikte sadece 6, 7, 10 ve 11. sınıflar yüz yüze eğitime başlamamış olacak. Kalan sınıflar için okulların 23 Kasım'da açılacağı tahmin ediliyor.

İZMİR'DE OKULLA TATİL OLDU MU?

Dün İzmir'de yaşanan 6.9 büyüklüğündeki deprem sonrasında bazı binalar çökmüş ve vatandaşlar enkaz altında kalmıştı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İzmir'de okullarda sorun olmadığını açıkladı. Bakanlık ve valilikten okulların tatil olup olmadığı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

YÜZ YÜZE EĞİTİM NASIL OLACAK?

– Geçtiğimiz haftalarda uygulama eğitiminin tüm ayrıntılarının salgın tedbirleri doğrultusunda yeniden yapılandırıldığını duyuran MEB, eğitim kurumlarında Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu doğrultusunda gerekli tüm tedbirlerin alındığını bildirdi.

– Yüz yüze uygulama eğitimlerinin daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi için gerekli tedbirler de alındı. Buna göre öğrencilere okulda geçirdikleri ders içi/dışı saatlerde maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uymaları hususunda rehberlik ve yönlendirmeler yapılacak.

– Okul yöneticileri ve öğretmenler tarafından takibinin yapılarak okulda gerçekleştirilecek olan yüz yüze eğitim faaliyetleri hakkında öğrencilere Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu'na göre gerekli bilgilendirmeler yapılacak.

– Uygulama eğitiminin tüm ayrıntıları salgın tedbirleri doğrultusunda yeniden yapılandırıldı. Buna göre öğrenciler gruplara ayrılarak her ders saati 30 dakika olacak, teneffüsler 10 dakika, öğle arası da 45 dakika olacak.

– Alan ve dal derslerinin uygulama kazanımları yüz yüze yapılırken teorik dersler ise uzaktan eğitim yoluyla verilecek. Ayrıca yüz yüze ve uzaktan eğitim ile verilen alan ve dal derslerinin süre, kazanım ve içerik açısından bir bütün olarak değerlendirilmesi, haftalık ders çizelgelerine göre yüz yüze ve uzaktan eğitime ayrılacak ders sürelerinin alan zümre öğretmenlerince belirlenmesi sağlanacak.