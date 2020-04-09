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EKYS sınav sonuçları açıklandı! MEB EKYS sonuç sorgulama ekranı…

Okullara yönetici atanması için ÖSYM ve MEB işbirliği ile hazırlanan EKYS sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçlara ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler. İşte MEB EKYS sonuç sorgulama ekranı…

15:20 -
Haberler Eğitim
EKYS sınav sonuçları açıklandı! MEB EKYS sonuç sorgulama ekranı…

MEB ve ÖSYM işbirliği ile hazırlanan EKYS sonuçları açıklandı. 2020 Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden erişime açıldı. Adaylar sonuçlara T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

EYKYS SINAVI SONUÇLARI 

EKYS NEDİR?

EKYS; okul müdür ve müdür yardımcılığı için yapılacak sınavdır.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) arasındaki protokolle, okul müdür ve müdür yardımcılığı için yapılacak sınavın adı ‘Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı’ (EKYS) olarak belirlendi.

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