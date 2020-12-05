İmam hatip lisesi çıkacak anadolu lisesi gelecek

Hayırsever Dr. Kemal Naci Ekşi'nin bağışıyla İstanbul Bağcılar'da yaptırılan Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi, idarenin tasarrufuyla 4 yıl önce Mahmutbey'e taşındı. Yerine de Ümmü Mihcen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi açıldı. İngilizce-Almanca eğitim veren ve sınavla öğrenci alan nitelikli okul statüsündeki Anadolu lisesinin ilçe merkezindeki binasından taşınmasına ve yerine imam hatip lisesi açılmasına veliler itiraz etti. Durum yargıya taşındı. Geçtiğimiz gün yürütmenin durdurulması talebiyle, Milli Eğitim Bakanlığı ve İstanbul Valiliği aleyhine velilerin, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'nde dava açtığı dava sonuçlandı. 7. İdare Dava Dairesi kararında, Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi'nin, LGS sınavıyla yüksek puanlı öğrencileri alan, başarı düzeyi yüksek bir okul olduğu, velilerin taşınma kararına itiraz da haklı olduğu kaydedildi.

BAŞARI ETKİLENDİ

Kararda; okulun Bağcılar dışından da tercih edildiği ve merkezdeki okul binasının metro, tramvay, İETT gibi ulaşım araçlarına yürüme mesafesinde olduğuna dikkat çekilerek, Milli Eğitim'in taşıma kararının Anadolu lisesi öğrencilerinin başarısını olumsuz etkilediği belirtildi. Kararda ayrıca yeni adrese ulaşım sorunu olduğu, bunun olumsuz olduğu kanaatine varıldığının altı çizildi. “Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi boşaltılarak, Mahmutbey'e taşınırken aynı binaya Ümmü Mihcen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi açılması hukuka aykırıdır” diyen mahkeme, yerine taşınan okul nedeniyle Bağcılar gibi derslik ihtiyacı olan bir ilçede 10 dersliğin atıl kalmasının da kabul edilemez olduğuna hükmetti. İmam hatip, mahkeme kararıyla 4 Ocak'ta okulu boşaltacak.

SİYASİ BİR KARARDI YARGIDAN DÖNÜLDÜ

TBMM Milli Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonu üyesi ve CHP Milletvekili Yıldırım Kaya kararı şöyle değerlendirdi: “Öğrencilerin, velilerin ve de okulu yaptıran hayırseverin izni olmadan yanlış bir karar alındı. Bu mücadele de velilerin ve hayırseverimizin yanında olduk. Alınan yanlış karar yargıdan döndü. Dr. Naci Ekşi Anadolu Lisesi yıllardır bölgeye hizmet veren ve başarılı öğrenciler yetiştiren bir okuldur. Bölge halkının ihtiyacı olan bu lisenin farklı bir yere taşınması siyasi bir karardı. Siyasi karar yargıya taşınarak, TBMM'ne ve Milli Eğitim Bakanlığı'na iletilerek çözüldü. Bunun gibi benzeri uygulamalar Türkiye'nin farklı illerinde devam ediyor. Anadolu imam hatip lisesi ihtiyacı mutlaka vardır. İhtiyaç olan yerlere bu okullar açılabilir. Ama mevcut okullar kapatılarak yapılamaz.”