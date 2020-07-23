KPSS-2020/1 tercih işlemleri nasıl yapılır? Mülakatsız memur alımı tercih tarihleri!

KPSS tercihlerine dair yapılan açıklamayla birlikte memur olmak isteyen adaylar heyecanla detayları araştırmaya başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, KPSS-2020/1 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına tercih işlemlerinin 23 Temmuz- 4 Ağustos tarihlerinde yapılabileceğini duyurdu.

KPSS 2020/1 TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

ÖSYM Başkanı Aygün, Twitter’daki hesabından yaptığı açıklamada, “Değerli adaylarımız, KPSS-2020/1 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına tercih işlemlerini başlatıyoruz. Tercihlerinizi 23 Temmuz- 4 Ağustos tarihlerinde ‘http://ais.osym.gov.tr’ adresimizden yapabilirsiniz. Tercihlerinizin hayırlı olmasını dilerim” dedi.

KPSS 2020/1 TERCİH EKRANI

YAŞI BÜYÜK OLANA ÖNCELİK

Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyindeki kadrolara yerleştirme yapılırken ÖSYM'ce sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan program/alan ile kadro ve pozisyonlar için aranan nitelikler arasındaki tutarlılık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.