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KPSS başvurusu ne zaman yapılacak? İşte lise ve önlisans KPSS sınav takvimi…

Kamuda memur olmak isteyen adayların merakla beklediği tarihler yaklaşıyor. KPSS önlisans başvuruları bu ay içerisinde başlayacak. Lise mezunu adayların gireceği ortaöğretin KPSS başvuruları ise 15 Eylül’de yapılacak. İşte KPSS sınav takvimi ile ilgili tüm bilgiler…

10:40 -
Haberler Eğitim
KPSS başvurusu ne zaman yapılacak? İşte lise ve önlisans KPSS sınav takvimi…

ÖSYM, KPSS sınav takvimini açıkladı. KPSS sınavında iyi bir puan alıp memur olarak atanmak isteyen adaylar, sınav hazırlıklarına devam ediyor. İşte ÖSYM'nin açıkladı KPSS sınav takvimi…

KPSS ÖNLİSANS BAŞVURU NE ZAMAN?

ÖSYM’nin sınav takviminde belirttiğine göre, KPSS önlisans başvuruları 21 Ağustos ile 2 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU NE ZAMAN?

ÖSYM’nin sınav takviminde belirttiğine göre, KPSS ortaöğretim başvuruları 1530 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak.

2020 KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

2020 KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) Sınavı tarihi: 6 Eylül 2020

2020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün: 12 Eylül 2020

2020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün: 13 Eylül 2020

2020 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT): 20 Eylül 2020

2020 EKPSS: 11 Ekim 2020

2020 KPSS Ön Lisans: 25 Ekim 2020

2020 KPSS Ortaöğretim: 22 Kasım 2020

2020 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT): 27 Aralık 2020

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