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KPSS sonuçları ne zaman ve nasıl açıklanacak?

Dört yıllık üniversite mezunu memur adaylarının katıldığı KPSS lisans sınavları geçtiğimiz ay içerisinde tamamlanmıştı. ÖSYM’nin corona virüsü sebebiyle güncellenen sınav takvimine göre KPSS sonuçları 22 Ekim tarihinde duyurulacak.

Güncellenme: 08:17, 19/10/2020
Haberler Eğitim
KPSS sonuçları ne zaman ve nasıl açıklanacak?

Milyonlarca vatandaşın ter döktüğü KPSS lisans sınavının sonuçları, ÖSYM'nin  https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden açıklayacak. Sınava katılan adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sınav sonuçlarını öğrenebilecek.

KPSS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

Corona virüsü sebebiyle bu sene ÖSYM’nin yaptığı birçok sınavın tarihlerinde gecikmeler yaşandı. Ancak ÖSYM, bazı sınavların sonuçlarını erken erişime açtı. KPSS sonuçları da ÖSYM'nin yoğunluk durumuna göre daha erken ya da daha geç olarak da değişiklik gösterebilir.

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