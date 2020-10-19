KPSS sonuçları ne zaman ve nasıl açıklanacak?

Milyonlarca vatandaşın ter döktüğü KPSS lisans sınavının sonuçları, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden açıklayacak. Sınava katılan adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sınav sonuçlarını öğrenebilecek.

KPSS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

Corona virüsü sebebiyle bu sene ÖSYM’nin yaptığı birçok sınavın tarihlerinde gecikmeler yaşandı. Ancak ÖSYM, bazı sınavların sonuçlarını erken erişime açtı. KPSS sonuçları da ÖSYM'nin yoğunluk durumuna göre daha erken ya da daha geç olarak da değişiklik gösterebilir.

