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Kreşler ve anaokulları ne zaman açılacak? Anaokulu açılış tarihi belli mi?

Corona virüsü nedeniyle mart ayında okulların kapatılmasıyla beraber kreşler ve anaokullarında da eğitime ara verilmişti. Milli Eğitim Bakanlığı, yüz yüze eğitimin ise 21 Eylül’de başlayacağını duyurmuştu. Yeni öğretim döneminin başladığı bugünlerde “kreşler ve anaokulları ne zaman açılacak” sorusa veliler tarafından yanıt aranılıyor.

07:46 -
Haberler Eğitim
Kreşler ve anaokulları ne zaman açılacak? Anaokulu açılış tarihi belli mi?

Eğitim döneminin başlamasıyla birlikte velilerin araştırmaları da arttı. Okulların açılış tarihinin belli olmasıyla gözler anaokulları ve kreşlerin açılma tarihine çevrildi. Peki, anaokulları ve kreşler ne zaman açılacak?

KREŞLER NE ZAMAN AÇILACAK?

Yüz yüze eğitime başlama kararı Bilim Kurulu tavsiyeleri çerçeveleri kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alındı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamaları şu yönde;

“21 Eylül’den itibaren eğitimin başlaması konusunda Bilim Kurulu’muzun tavsiyesi oldu. Hangi yaşların başlaması konusunda Bilim Kurulu’muzun tavsiyesi olacak. Sınava giren öğrencilerimizle ilgili olarak müfredat içeriği ve onların çalışmalarına destek olmak için planlamalar yapıyor.”

Yapılan açıklamaya göre kreşler ve anaokullarının açılış tarihi, yeni bir açıklama gelmediği taktirde 21 Eylül tarihi olacak.

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