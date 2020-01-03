KYK borçları 2020’de silinecek mi? KYK borçlarının silinmesiyle ilgili gelişmeler…

Cumhurbaşkanı öğrencilik döneminde KYK kredisi kullanan ancak geri ödemede zorluluk çekenler için konuyla ilgili çalışma yapıldığını açıkladı ancak açıklamaların ardından yeni bir gelişme yaşanmadı. KYK borçlarının 2020 içerisinde tekrar gündeme gelmesi bekleniyor.

KYK BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?

Hükümetin çalışmalarının sonucunda KYK borçları silinecek mi yoksa başka bir yöntem mi izlenecek belli olacak. Gençler çalışma hakkında detayları merak ederken önemli bir açıklama daha geldi.

Erdoğan, “Kredi olayı farklı. Krediyi her müracaat eden alıyor ama daha sonra ödemek üzere alıyor. Burs konusunda ödeme sorunu yok. Beklentinizi biliyorum tamamıyla bu borçların silinmesi süreci olacaktır. O zaman burada bir başka tercih gündeme gelecektir. O da nedir? Demek ki kredi olayı kalkacaktır. Sadece burs verme noktasına gidilecektir. Onun çalışmasını, değerlendirmelerini yapıp adımımızı da ona göre inşallah atacağız.” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yunus Emre ise geçen ekim ayında 217 bin kişiye KYK borcundan dolayı e-haciz yapıldığını açıklamıştı.

CHP’DEN KYK TEKLİFİ

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç, üniversite mezunu gençlerin yükseköğrenim kredi borçlarının faizlerinin silinmesi ve bundan sonra geri ödemelerin faizsiz olarak yapılmasını öngören kanun teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanunu'nda değişiklik öngören teklif, öğrenim kredisinin öğrencilere faizsiz olarak verilmesini, kredi borcunun işe başladıktan bir yıl sonra ödenmeye başlamasını ve henüz tahsil edilmeyen öğrenim kredisi borçlarının faizlerinin silinmesini içeriyor.