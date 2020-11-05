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KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman bitecek?

Corona virüsü sebebiyle sarkan KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları 28 Ekim’de başlayabilmişti. Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklama ile başvuruların 8 Kasım’a kadar uzatıldığı açıklandı.

Güncellenme: 09:29, 05/11/2020
Haberler Eğitim
KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman bitecek?

Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun bağlı olduğu Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KYK burs ve öğrenim kredisi başvurusu 8 Kasım Pazar saat 23.59'a kadar yapılabilecek.

KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları e devlet üzerinden yapılıyor. Başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ise henüz duyurulmadı.

KİMLER KYK BURS BAŞVURUSUNDA BULUNABİLİR?

– Yükseköğretim Kurumları Sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan hazırlık, birinci sınıf öğrencileri ile ara sınıf öğrencilerinin yurt başvuruları; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından sınav sonuçları açıklandıktan sonra e-Devlet portalı üzerinden yapılmaktadır. Normal öğrenim süresinde öğrenimlerini tamamlayamayan öğrencilere bir öğretim yılı daha yurtlarda barınma imkânı sağlanır, bu öğrenciler ara sınıf öğrencileri ile birlikte başvuru yapacaklardır.

– ÖSYM tarafından ek kontenjanla bir yükseköğretim programına yerleştirilen öğrenciler,

– Özel yetenek sınavı ile yükseköğretim kurumlarına giren öğrenciler, lisansüstü öğrencileri, yatay ve dikey geçiş yapan öğrenciler,

– Başvurularını Genel Müdürlükçe belirlenecek süre içinde e-Devlet portalı üzerinden yapacaklardır.

– Değerlendirme sonuçlarını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz.

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