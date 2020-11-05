KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman bitecek?

Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun bağlı olduğu Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KYK burs ve öğrenim kredisi başvurusu 8 Kasım Pazar saat 23.59'a kadar yapılabilecek.

KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları e devlet üzerinden yapılıyor. Başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ise henüz duyurulmadı.

KİMLER KYK BURS BAŞVURUSUNDA BULUNABİLİR?

– Yükseköğretim Kurumları Sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan hazırlık, birinci sınıf öğrencileri ile ara sınıf öğrencilerinin yurt başvuruları; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından sınav sonuçları açıklandıktan sonra e-Devlet portalı üzerinden yapılmaktadır. Normal öğrenim süresinde öğrenimlerini tamamlayamayan öğrencilere bir öğretim yılı daha yurtlarda barınma imkânı sağlanır, bu öğrenciler ara sınıf öğrencileri ile birlikte başvuru yapacaklardır.

– ÖSYM tarafından ek kontenjanla bir yükseköğretim programına yerleştirilen öğrenciler,

– Özel yetenek sınavı ile yükseköğretim kurumlarına giren öğrenciler, lisansüstü öğrencileri, yatay ve dikey geçiş yapan öğrenciler,

– Başvurularını Genel Müdürlükçe belirlenecek süre içinde e-Devlet portalı üzerinden yapacaklardır.

– Değerlendirme sonuçlarını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz.