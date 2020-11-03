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KYK yurt ve burs başvuruları uzatıldı

Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun sağladığı yurt ve burs başvuruları bugün sona erecekti. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, başvuru süresinin 8 Kasım Pazar günü saat 23.59’a kadar uzatıldığını açıkladı.

Güncellenme: 10:39, 03/11/2020
Haberler Eğitim
KYK yurt ve burs başvuruları uzatıldı

Bu yıl corona virüsü pandemisi sebebiyle geciken başvurular, 28 Ekim tarihinde başlamıştı.

İlk defa üniversiteye kayıt yaptırmaya hak kazanan ve halen yükseköğretimde okuyan öğrenciler, e devlet üzerinden başvurularını yapabilecek.

KYK BURS VE ÖĞRENİM KREDİSİ E-DEVLET BAŞVURU EKRANI

KİMLER KYK BURS BAŞVURUSUNDA BULUNABİLİR?

– Yükseköğretim Kurumları Sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan hazırlık, birinci sınıf öğrencileri ile ara sınıf öğrencilerinin yurt başvuruları; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından sınav sonuçları açıklandıktan sonra e-Devlet portalı üzerinden yapılmaktadır. Normal öğrenim süresinde öğrenimlerini tamamlayamayan öğrencilere bir öğretim yılı daha yurtlarda barınma imkânı sağlanır, bu öğrenciler ara sınıf öğrencileri ile birlikte başvuru yapacaklardır.

– ÖSYM tarafından ek kontenjanla bir yükseköğretim programına yerleştirilen öğrenciler,

– Özel yetenek sınavı ile yükseköğretim kurumlarına giren öğrenciler, lisansüstü öğrencileri, yatay ve dikey geçiş yapan öğrenciler,

– Başvurularını Genel Müdürlükçe belirlenecek süre içinde e-Devlet portalı üzerinden yapacaklardır.

– Değerlendirme sonuçlarını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz.

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