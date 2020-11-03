KYK yurt ve burs başvuruları uzatıldı

Bu yıl corona virüsü pandemisi sebebiyle geciken başvurular, 28 Ekim tarihinde başlamıştı.

İlk defa üniversiteye kayıt yaptırmaya hak kazanan ve halen yükseköğretimde okuyan öğrenciler, e devlet üzerinden başvurularını yapabilecek.

KYK BURS VE ÖĞRENİM KREDİSİ E-DEVLET BAŞVURU EKRANI

Sevgili gençler, sizlerden gelen yoğun talep üzerine GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru süresini 8 Kasım’a kadar uzatıyoruz. pic.twitter.com/gJxnjy7Ixw — Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) November 3, 2020

KİMLER KYK BURS BAŞVURUSUNDA BULUNABİLİR?

– Yükseköğretim Kurumları Sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan hazırlık, birinci sınıf öğrencileri ile ara sınıf öğrencilerinin yurt başvuruları; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından sınav sonuçları açıklandıktan sonra e-Devlet portalı üzerinden yapılmaktadır. Normal öğrenim süresinde öğrenimlerini tamamlayamayan öğrencilere bir öğretim yılı daha yurtlarda barınma imkânı sağlanır, bu öğrenciler ara sınıf öğrencileri ile birlikte başvuru yapacaklardır.

– ÖSYM tarafından ek kontenjanla bir yükseköğretim programına yerleştirilen öğrenciler,

– Özel yetenek sınavı ile yükseköğretim kurumlarına giren öğrenciler, lisansüstü öğrencileri, yatay ve dikey geçiş yapan öğrenciler,

– Başvurularını Genel Müdürlükçe belirlenecek süre içinde e-Devlet portalı üzerinden yapacaklardır.

– Değerlendirme sonuçlarını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz.