LGS adayları dikkat! ‘Corona’ nedeniyle başvuruları MEB yapacak

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirme ile ilgili başvuru kılavuzu yayımlandı. Sınava giriş ve başvuru koşulları da netleşti.

KAPASİTE YÜZDE 50 ARTTI

Mağduriyet yaşanmaması için 2019’da 139 bin 600 olan kontenjan yüzde 50 artırılarak 213 bin 128’e çıkarıldı.

SINAVA BAKANLIK BAŞVURACAK

7 Haziran’daki sınava 1.7 milyon 8’inci sınıf öğrencisi girecek. Bakanlık 1.7 milyon öğrencinin tamamının başvurusunu kendisi yerine okul müdürleri aracılığıyla yapacağı için veli veya öğrencilerin ayrıca bir başvuru yapmasına gerek kalmadı.

Elektronik fotoğraflı olacak Sınav Giriş Belgeleri, 28 Mayıs’ta okul müdürlüklerinden alınabilecek.

90 SORU SORULACAK

Sınav iki oturum halinde 7 Haziran 2020’de yapılacak. Birinci oturum saat 09:30’da başlayacak. Sözelden 50 soru sorulup, 75 dakika süre verilecek.

İkinci oturum da saat 11.30’da başlayacak. Sayısaldan 40 soru sorulup, 80 dakika süre verilecek.

İKİNCİ DÖNEMDEN SORU YOK

Sınava girecek 8’inci sınıf öğrencilerine bu yıl ikinci dönemden soru sorulmayacak. Okuduğunu anlama, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme, bilimsel süreç ve benzeri becerileri ölçecek nitelikte sorular sorulacak.



YURT DIŞINDAKİLER DE GİREBİLECEK

Yurt dışında e-okul sistemine kayıtlı öğrenciler sınav giriş belgelerini 28 Mayıs 2020’den itibaren bulundukları ülkedeki büyükelçilik, başkonsolosluk ve konsolosluklardan alıp, onaylatacaklar.

Bu arada sınav sonucu ise 1 Temmuz 2020’de açıklanacak.