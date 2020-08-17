LGS nakil sonucu sorgulama… Lise nakil sonuçları e-Okul üzerinden açıklandı!

Liselere geçiş sistemi kapsamında yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları meb.gov.tr’de açıklandı. Sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığı’nın internet adresi üzerinden sorgulanabiliyor. Nakil süreci hakkında ayrıntılar ve boş kontenjan detayları haberimizde…

2. NAKİL BAŞVURULARI NE ZAMAN



2. nakil başvuru işlemleri için MEB tarihleri yayınladı. MEB'in açıklamasına göre 2. nakil başvuruları 17 Ağustos'ta başlayacak ve 21 Ağustos'a kadar devam edecek.

MEB 1. NAKİL SONUÇLARI SAYFASI

E OKUL NAKİL SONUÇLARI SORGULAMA

NAKİL SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

MEB'in internet sitesine giriş yaptıktan sonra duyurular kısmından ya da yukarıdaki MEB linkine tıklayarak sonuç sorgulama sayfasına erişebilirsiniz. Sayfaya girdiğinizde sizden T.C kimlik numaranızı ve doğum tarihinizi soracak. İstenen bilgileri doğru şekilde girdiğiniz anda nakil sonucunuzu görüntüleyebilirsiniz. MEB'in sayfasında karşınıza çıkacak ekran aşağıdaki gibidir.

HİÇBİR OKULA YERLEŞEMEDİYSENİZ…

Sınavla ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarına başvurmaları hâlinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan kontenjan durumları uygun olan okullara 24-26 Ağustos 2020 tarihlerinde komisyonca yerleştirilecektir.

ÖZEL EĞİTİM ÖĞRENCİSİ DETAYI

İlköğretim programını tamamlayan özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerden kaynaştırma yoluyla eğitim alacak öğrenciler, geçerli “Engelli Sağlık Kurulu Raporu/Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu (ÇÖZGER)” ve ortaöğretim kademesine yönelik “Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu” doğrultusunda ikamet adresleri, yetersizlik durumu ve özellikleri dikkate alınarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ilgili mevzuat çerçevesinde, her bir şubede iki öğrenciyi geçmeyecek şekilde 24-26 Ağustos 2020 tarihlerinde İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonu kararı ile yerleştirilecektir.