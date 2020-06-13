LGS sınav giriş yerleri ve giriş belgesi yayınlandı! LGS sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 20 Haziran’da yapılacak merkezi sınavın giriş bilgileri yayımlandı. Lise adaylarının merakla bekledikleri LGS sınav giriş belgelerinin nasıl alınacağına dair bilgiler haberimizin devamında…

SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINACAK?

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, LGS kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrenciler, sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgilerine Bakanlığın “http://www.meb.gov.tr/” internet adresi ve e-Okul üzerinden ulaşabilecek.

LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI

KİMLİKTE FOTOĞRAF ŞARTI VAR MI?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS kılavuzundaki değişiklikleri ve sınavla ilgili detayları anlattı. Öğrencilerin sınava giriş belgelerini 28 Mayıs'ta okullarından almaları gerekiyordu. Bu kuralı da kaldırdık. Öğrencilerin sınava giriş belgeleri sınavdan önce sınava girecekleri okuldaki sınıfta oturmaları gereken masaya konulacak. Yani öğrencinin sınav giriş belgesi ile ilgili bir kaygı duymasına gerek yok. Üçüncüsü de, geçerli kimlik belgesinde 15 yaş ve üzeri fotoğraf bulunması gerekiyordu. 15 yaşına girenlerin koronavirüs süreci dolayısıyla fotoğraflı kimlik belgesi çıkartmasında yaşanabilecek zorlukları göz önüne alarak 2020 LGS'de geçerli kimlik belgelerinde fotoğraf olma koşulunu çıkarttık.