LGS soruları nasıldı? 2020 LGS soruları zor muydu?

LGS’ye giren öğrencilerin merakla araştırdıkları LGS sınav soruları zor mu kolay mı sorusu uzman yorumlarıyla cevap buldu. İşte merak edilenler…

LGS SINAV SORULARI ZOR MUYDU?

Oğuzkaan Koleji Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitim Koordinatörü Hatice Yılmaz, LGS Sınavını değerlendirdi.

Bu sene sınavın belirleyicisi Türkçe, Matematik ve Fen bilimleri olacak. Genel olarak değerlendirdiğimizde sınavın geçen yıldan daha zor olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla tam yapan öğrenci sayısı çok fazla olmayacaktır diye düşünüyorum. Ancak unutmayalım ki sınav zorsa herkese zor kolaysa herkese kolaydır. Kolay bir sınavda en çok istenilen okula örneğin 90 soruda 88 netle giriliyorsa zor bir sınavda aynı okula 80 netle girilebilir. Öğrencilerin sınavın zorluğuna takılmaması gerekir. Özellikle düzenli çalışan öğrenciler için zor sorular daima avantajlıdır.

Oğuzkaan Koleji Eğitim Koordinatörü Hatice Yılmaz ve Bölüm Başkanlarının Değerlendirmeleri;

SÖZEL BÖLÜM

TÜRKÇE:

Orta zorlukta bir sınav hazırlanmış. Grafik ve görsel yorumlama sorularında yeni nesil akıl yürütme gerektiren sorular kurgulanmış. Diğer sorular da TEOG mantığına yakın bilgi ve kavrama düzeyinde sorular hazırlanmış. Grafik ve görsel yorumlama soruları dikkat gerektiren, öğrencinin zamanını alacak sorular. Diğer sorular ise öğrencilerimizin zamandan tasarruf edebileceği şekilde hazırlanmış. Yani süreyi yetiştirme konusunda iyi bir sınav örneği olmuş.Ayrıca dil bilgisi, yazım kuralları ve noktalama işaretleri konularından gelen soruların oldukça kolay ve basit olduğunu da vurgulamak gerekir.Yani MEB bu sınavla bilgiden çok üst düzey bilişsel süreçleri sorgulamış. Müfredat dışı soru yok. Öğrencilerin en çok zorlanacağı soru A kitapçığında 1 (sözcükte anlam), 10 (grafik yorumlama) , 15 (grafik – görsel yorumlama), 13 (sözel mantık) ve 6 (grafik yorumlama – anlam bilgisi) soruları söyleyebiliriz.

İNKİLAP TARİHİ:

Orta seviyede bir sınav. Zorluk derecesi TEOG sorularına göre daha yüksek, daha önceki LGS soruları ile aynı seviyede. Yayınlanan örnek sorulara benzer sorular sorulmuş, görsel okuma sorularına yer verilmemiş, paragraf yorumlama ve paragraftan çıkarımda bulunma sorularına yer verilmiştir. Öğrencilerin ön bilgilerini kullanarak yorum yapacağı sorulara da yer verilmiştir. Çeldiricilerin açık ve net olması sınavın orta güçlükte olmasını sağlamıştır.

İNGİLİZCE:

Geçen yıllara göre karşılaştırdığımızda okuduğunu anlamaya yönelik soruların yer aldığını ve kelime bilgisinin de sorgulandığını görüyoruz. Bu yıl sınav geçen senelere göre daha kolay diyebiliriz. Yayınlanan örnek sorularla aynı çerceve de olmasına rağmen bazen örnek sorularda içerik olarak daha uzun ve karmaşık, öğrenciyi ikileme düşüren sorular yer almaktaydı. Soruları arasında hatalı ya çelişkili soru yok. Çıkarım yapmaları gereken sorular da var, direkt cevaba ulaşılan da var. Onlar da kelime bilgisine dayanıyor. A kitapçığı 3. soru basit olmasına rağmen müfredat dışı sorulmuş olan bir soru (8.ünite Chores ünitesinde schoolrules/okul kuralları bölümünde geçiyor. Soruda kim okul kurallariyla ilgili konusmuyor diyor. Cevaplarda okul kuralı olmayan cümleyi bulması bekleniyor) Onun haricinde öğrencileri zorlayabilecek soru olarak da A kitapçığına göre grafik yorumlama sorusu (10.soru), zorlamaktan çok dikkatli çözmeleri gereken yine dikkat gerektiren ( 9. soru) öğrencileri eleyecek tarzda sorulardan sayılabilir. Sonuç olarak sınav zorlayıcı değil dikkat gerektiren, okuduğunu anlamaya yönelik bir sınavdı.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ:

Sorular kolay ve orta düzeyde. Genel olarak sorulara baktığımızda yorum soruları çok ön plana çıkıyor. Bu süreçte çocukların derste öğrendikleri dini kavramların paragrafta anlatılan konuya göre yorumlaması ve bu sayede doğru cevaba ulaşmaları istenmiş. Örnek olarak yayınlanan sorulara paralel hazırlanmış bir sınav olmuş. Bilgi düzeyinde sayabileceğimiz bir soru bulunmamaktadır. Seçenekler açık ve net. Çocukların aklını karıştıracak seviyede karmaşık hazırlanmamış. Okuduğunu anlama özelliğine sahip çocukların zorlanmayacağı bir sınav olmuş. Müfredat dışı soru yok. 1.Ünite 3 soru, 2.Ünite 5 soru, 3.Ünite 2 soru şeklinde dağılım yapılmıştır. Öğrencilerin en çok zorlanacağı soru A kitapçığında 2. soru (Konu: Kader ile İlgili Kavramlar ) Sorunun diğerlerine göre daha eleyici olmasının sebebi seçeneklerinde yer alan kavramların çocuğun ön bilgisinde var olması ve buna göre paragraftan çıkarım yapması gerektiği için.

SAYISAL BÖLÜM

MATEMATİK:

Genel olarak değerlendirildiğinde bir önceki yıla göre sorular el oyalayan,dikkat gerektiren,ince düşünülmesi gerektiren sorulara yer verildi. Dört soru belirleyici olacaktır . Bu yıl yapılan sınav genel anlamda ORTA ÜSTÜ ve ZOR olarak nitelendirilebilir. Müfredat dışı soru yoktu.Fakat üslü sayılarla toplama işlemini zamandan kazanmak için kuralını bilmeleri gereken soru vardı.Kazanımı bilmeyen bir öğrenci üslü ifadeyi tek tek açarak bulabilirdi. Öğrencilerin en çok zorlanacağı eleyici sorular Üslü sayılar,kareköklü sayılar,cebirsel ifadeler,çarpanlar katlar olmak üzere her

birinden bir soru olmak üzere 4 soru belirleyici sorular arasında yer aldı. ( A kitapçığı 9,17,18,19) Pandemi sürecinde uzaktan eğitim almış bir öğrenci için zor bir sınavdı. Zorlayıcılığının yanında,dikkat gerektiren sorular,işlem gerektiren sorulara yer verilmişti. Mantık ,muhakeme,okuduğunu anlama,şekil ağırlıklı bir sınavdı.Veri analizi ve üslü sayılar sorularında çözüm için el oyalayan işlemler gerektiriyordu. Yayınlanan MEB soruları bu pandemi sürecinde çocuklara destek oldu. Genel anlamda sorular yalın ve anlaşılır bir dil kullanılmış.

FEN BİLGİSİ:

Sınav genel olarak TEOG’dan daha zor ama geçen yıllardaki LGS seviyesinde bir sınav olmuştur. MEB’in örnek soruları yol gösterici nitelikte olmuştur.Müfredat dışı soru yok. (1.Ünite 3 soru,2.Ünite 8 soru, 3.Ünite 5 soru ve 4.ünite 4 soru şeklinde dağılım yapılmıştır.) Öğrencilerin en çok zorlanacağı eleyici sorular A kitapçığında 6.SORU (2.ÜNİTE- mutasyon konu başlıklı (aynı zamanda alt sınıf kazanım bilgisi de gerektiriyor), 7.SORU ( 2. ÜNİTE- doğal seçilim konu başlıklı), 9. Soru (1.ÜNİTE – hava olayları konu başlıklı) ,17. Soru (4. ÜNİTE- kimyasal tepkime konu başlıklı). Zorluk seviyesi olarak zor seviyede 4 soru, orta seviyede 5 soru geri kalan sorular kolay ve genelin yapabileceği sorular seviyesinde.