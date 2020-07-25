Lise tercihleri ne zaman açıklanacak? LGS tercih sonuç tarihi belli mi?

LGS tercih dönemi sürüyor. İyi bir lisede eğitim alma hayalleri kuran öğrenciler tercih işlemleri 29 Temmuz’a kadar e okul üzerinden yapılabilecek.

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN?

LGS tercih sonuçları 10 Ağustos tarihinde açıklanacak.

LGS SONUCU SORGULAMA EKRANI

LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

LGS tercih kılavuzunun erişime açılmasıyla heyecanlı maratonun da startı verilmiş oldu. Lise tercihi yapacak öğrenciler önce LGS’de ter döktüler. Geçtiğimiz yıl adaylar, ‘Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar' ekranından en fazla beş, ‘Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar' ekranından en fazla beş, ‘Pansiyonlu Okullar' tercih ekranından da en fazla beş olmak üzere toplamda 15 lise tercihinde bulunabildiler. Tercihler, öğrenci ve velisi tarafından e-Okul üzerinden veya herhangi bir ortaokul, imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabildi. Tercihler, mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatıldı.

E OKUL LGS TERCİH EKRANI