Liseler ne zaman açılacak? 9. 10. ve 11. sınıflar da okula gidecek mi?

Milyonlarca öğrencinin yeni eğitim dönemine uzaktan eğitim modeli ile başlamasının ardından öğrencilerin okula dönüşü için tarihler netleşmeye başladı. MEB, 5 Ekim’den itibaren mesleki ve teknik liselerin de yüz yüze uygulamalı eğitime başlayacağını duyurdu. Dün düzenlenen toplantıda konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, üniversite sınavına hazırlanan 12. sınıf öğrencilerinin okula döneceği tarihi duyurdu.

LİSELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un konuşmasından satır başları şöyle:

– Okullarımızda yüz yüze eğitime aşamalı olarak geçiyoruz. İkinci aşamaya geçmeye hazırız. 2-3-4-8 ve 12. sınıflarımız da yüz yüze eğitime başlayacak.

– 12 Ekim’de yüz yüze eğitime başlayacak öğrencilerimiz haftanın iki günü okulda olacaklar. Çocuklarımızın okulda kalış süresi kısaltılacak.

12 Ekim’den itibaren liseler sadece 12. sınıflar için açılacak. MEB tarafından 9. 10. ve 11. sınıfların okula gideceği tarih hakkında henüz bir açıklama yapılmadı, kararın vaka sayılarının seyrine göre alınmasın bekleniyor.

İSTEYEN VELİ GÖNDERİR İSTEYEN GÖNDERMEZ

– Teknik ayrıntıları bu hafta içerisinde sizlerle paylaşacağız. Daha önce veli rızası önemli demiştik. Yine istemeyen velilerimiz çocuklarını okula göndermeyecek. Okullarda yoklama alınmayacak. Devamsızlık sorun olmayacak. Velisi tarafından okula gönderilmeyen öğrenci uzaktan eğitime devam edecek.

– Köy okullarında da yüz yüze eğitim başlıyor. İlk ve orta okul kademeleri açılıyor. İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun görüşlerine göre bazı okulların açılmaması ve kapatılması söz konusu olacak.

MESLEKİ VE TEKNİK LİSELER BAŞLADI

5 Ekim'den itibaren mesleki ve teknik liselerin de yüz yüze uygulamalı eğitime başladı.

* Uygulama eğitiminin tüm ayrıntılarının salgın tedbirleri doğrultusunda yeniden yapılandırıldığını duyuran MEB, eğitim kurumlarında Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu doğrultusunda gerekli tüm tedbirlerin alındığını bildirdi.

* Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'ne bağlı anadolu meslek ve anadolu teknik programı öğrencilerinin işletmelerde mesleki eğitim/staj uygulamaları 28 Eylül tarihinden itibaren başlamıştı.

* Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un imzasıyla illere gönderilen yazı doğrultusunda şimdi de mesleki ve teknik anadolu liseleri, çok programlı anadolu liseleri, mesleki eğitim merkezleri, güzel sanatlar lisesi ile spor lisesi öğrencileri, 5 Ekim Pazartesi gününden itibaren tüm sınıf seviyelerinde tüm alan ve dallarda yüz yüze uygulama eğitimlerine başladı.

* Yüz yüze uygulama eğitimlerinin daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi için gerekli tedbirler de alındı. Buna göre öğrencilere okulda geçirdikleri ders içi/dışı saatlerde maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uymaları hususunda rehberlik ve yönlendirmeler yapılacak.

* Okul yöneticileri ve öğretmenler tarafından takibinin yapılarak okulda gerçekleştirilecek olan yüz yüze eğitim faaliyetleri hakkında öğrencilere Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu'na göre gerekli bilgilendirmeler yapılacak.