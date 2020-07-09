Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan okulların açılmasıyla ilgili yeni paylaşım!

Bakan Selçuk, okulların açılış tarihine ilişkin yaptığı açıklamada “Okulların açılacağı hafta ne olacağını kimse bilemez. Bizim için birinci öncelik öğretmen ve öğrencilerimizin sağlığı. 31 Ağustos'ta açılacak derken bunu temenni ediyoruz. Sağlıklı bir durum oluşursa, şartlar elverişli olursa bu tarihte açacağız demek istiyoruz. Aylardır hazırlanıyoruz” demişti.

“LÜTFEN MASKENİZİ TAKIN”

Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından “Ben okula gitmek istiyorum. Lütfen maskenizi takın. Arkadaşlarımı özledim” ifadelerinin yer aldığı bir fotoğraf paylaştı.

Selçuk, paylaşımında ‘#okullarıbirlikteaçacağız’ etiketini kullanarak, “Çocuklarımızı okullarıyla, öğretmenleriyle, arkadaşlarıyla buluşturmak için hepimizin maske takması, sosyal mesafesini koruması, tedbirlere dikkat etmesi şart” notunu düştü.