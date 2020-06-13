MSÜ sınav giriş belgesi alma ekranı… MSÜ sınavında maske takılacak mı?

MSÜ sınavı, corona virüsü sonrası Türkiye'de yapılacak ilk sınav olarak dikkat çekiyor. ÖSYM, sınavda alınacak önlemleri açıkladı. Peki MSÜ sınav giriş belgesi nasıl alınır?

MSÜ SINAVINDA MASKE TAKMAK ZORUNLU MU?

Adayların maskelerini sınav salonlarındaki sıralarına oturana kadar takması gerekiyor. Sınav salonundaki sıraya oturmanın ardından maskeler çıkarılabiliyor.

MSÜ SINAVINDA MASKE TAKMAK ZORUNLU MU? Adayların maskelerini sınav salonlarındaki sıralarına oturana kadar takması gerekiyor. Sınav salonundaki sıraya oturmanın ardından maskeler çıkarılabiliyor.

14 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştireceğimiz 2020-MSÜ'ye girecek adaylarımıza başarılar dilerim. pic.twitter.com/XE957VlKAt — Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) June 10, 2020

MSÜ SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

MSÜ sınavı 14 Haziran 2020 tarihinde yapılacak, sınav saat 10:15'te başlayacak.

MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

14 Haziran 2020 tarihinde uygulanacak olan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 04 Haziran 2020 tarihinde saat 16.00'dan itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

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