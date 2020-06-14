MSÜ sınav sonucu ne zaman açıklanacak? ÖSYM, MSÜ sonuç tarihini duyurdu!

MSÜ'nün ardından gözler sınav sonuçlarına çevrildi. ÖSYM tarafından yapılan bilgilendirmeye göre açıklanma tarihi belli olan MSÜ sonuçları sayesinde öğrenciler Türkiye’nin milli savunma kadrolarında yer alma imkanı bulacak. Sınava giren adaylar bu hayalleri için sonuçlarının tam olarak ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM sınav takviminde yer alan bilgiye göre MSÜ sınav sonuçları 7 Temmuz 2020 tarihinde açıklanacak.

MSÜ SINAVI KAÇ SORU SÜRE NE KADAR?

Sınava katılacak adaylara Türkçe testinden 40, temel matematik testinden 40, sosyal bilimler testinden 20 ve fen bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soru yöneltiliyor. Adaylara sınavda 135 dakika süre veriliyor. Sınav sonuçları, yalnızca sınavın yapıldığı yıl için geçerli olacak.