MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? Ertelenen MSÜ sınavının tarihi…

Corona virüsü tedbirleri kapsamında bazı sınavlar ertelenmesi ile birlikte MSÜ sınavının da ileri bir tarihte yapılacağı duyuruldu. İşte MSÜ sınavının yeni tarihi…

MSÜ SINAVI NE ZAMAN?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından son dakika yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) 14 Haziran 2020 tarihinde düzenlenecek.

MSÜ SINAVI KAÇ SORU? SÜRE NE KADAR?

Sınava katılacak adaylara Türkçe testinden 40, temel matematik testinden 40, sosyal bilimler testinden 20 ve fen bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soru yöneltilecek. Adaylara sınavda 135 dakika süre verilecek. Sınav sonuçları, yalnızca sınavın yapıldığı yıl için geçerli olacak.