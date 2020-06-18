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Nüfus ve Vatandaşlık İşleri’nden LGS ve YKS’ye girecek öğrencilerle ilgili açıklama!

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, LGS ve YKS'ye girecek olan öğrencilerin kimlik kartı başvurularının alınması için tüm nüfus müdürlüklerinin açık bulundurulacağı tarih ve saatleri duyurdu.

19:11 -
Haberler Eğitim
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri’nden LGS ve YKS’ye girecek öğrencilerle ilgili açıklama!

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

* Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek olan öğrencilerimizin Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı başvurularının alınması amacıyla tüm il ve ilçe nüfus müdürlüklerimiz 18-19-25-26 Haziran tarihlerinde saat 20:00’a kadar, 20-27 Haziran tarihlerinde 07:00-13:00 saatleri arasında, 28 Haziran tarihinde 07:00-16:00 saatleri arasında açık bulundurulacaktır.

* Öğrencilerimiz, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla sınava başvurulduğunu gösterir fotoğraflı belge ile il veya ilçe nüfus müdürlüklerine randevusuz olarak başvuruda bulunabilecektir.

* Öğrencilerimizin mağdur olmaması için başvurudan önce T.C. kimlik kartı bedellerinin PTT, anlaşmalı bankalar ya da interaktif vergi dairesi (https://ivd.gib.gov.tr) adresinden yatırılması ve son altı ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf ile müracaat edilmesi gerekmektedir.

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