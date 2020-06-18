Nüfus ve Vatandaşlık İşleri’nden LGS ve YKS’ye girecek öğrencilerle ilgili açıklama!

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

* Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek olan öğrencilerimizin Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı başvurularının alınması amacıyla tüm il ve ilçe nüfus müdürlüklerimiz 18-19-25-26 Haziran tarihlerinde saat 20:00’a kadar, 20-27 Haziran tarihlerinde 07:00-13:00 saatleri arasında, 28 Haziran tarihinde 07:00-16:00 saatleri arasında açık bulundurulacaktır.

* Öğrencilerimiz, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla sınava başvurulduğunu gösterir fotoğraflı belge ile il veya ilçe nüfus müdürlüklerine randevusuz olarak başvuruda bulunabilecektir.

* Öğrencilerimizin mağdur olmaması için başvurudan önce T.C. kimlik kartı bedellerinin PTT, anlaşmalı bankalar ya da interaktif vergi dairesi (https://ivd.gib.gov.tr) adresinden yatırılması ve son altı ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf ile müracaat edilmesi gerekmektedir.