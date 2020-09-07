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Okul ders kitapları verilecek mi? MEB’ten açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı, okullarda seyreltilmiş modelde yüz yüze eğitimin 21 Eylül’de başlayacağını duyurmuştu. Öğrenci velileri, okul kitaplarının bu sene ne zaman dağıtılacağını öğrenmek istiyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ders kitaplarının çok büyük ölçüde dağıtıldığını ve okullara ulaştırıldığını söyledi.

10:38 -
Haberler Eğitim
Okul ders kitapları verilecek mi? MEB’ten açıklama

Öğrenci velileri arasında yaptıkları bir araştırmadan bahseden Bakan Selçuk; “Öğrenciler ve veliler, ders kitapları dışında bazı kitapların da eksikliğini hissediyor. Biz bu konuda araştırmamızı yaptık. Öğrencilerimize, ders kitapları yanında çalışma kitapları da vereceğiz. Bütün ilkokul öğrencilerimize bu kitapları ulaştıracağız” açıklamasında bulundu.

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı başında öğrenciler kitaplarını bu şekilde almıştı. Yeni eğitim yılında da, 21 Eylül’de okullarda yüz yüze eğitime başlayacak öğrenciler ders kitaplarına kavuşacak. Foto: DepoPhotos

DERS KİTAPLARI DAĞITIMI NASIL OLACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı, yeni eğitim yılında öğrencilere ulaştıracağı ders kitapları il ve ilçe müdürlüğüne ulaştırıldı. Sorumlu il ve ilçe müdürleri, okul kitaplarının dağıtımını 21 Eylül'e kadar okullara yapacak. 21 Eylül'de okullara gidecek öğrenciler, ders kitaplarını okullardan temin edecek.

 

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