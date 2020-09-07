Okul ders kitapları verilecek mi? MEB’ten açıklama

Öğrenci velileri arasında yaptıkları bir araştırmadan bahseden Bakan Selçuk; “Öğrenciler ve veliler, ders kitapları dışında bazı kitapların da eksikliğini hissediyor. Biz bu konuda araştırmamızı yaptık. Öğrencilerimize, ders kitapları yanında çalışma kitapları da vereceğiz. Bütün ilkokul öğrencilerimize bu kitapları ulaştıracağız” açıklamasında bulundu.

DERS KİTAPLARI DAĞITIMI NASIL OLACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı, yeni eğitim yılında öğrencilere ulaştıracağı ders kitapları il ve ilçe müdürlüğüne ulaştırıldı. Sorumlu il ve ilçe müdürleri, okul kitaplarının dağıtımını 21 Eylül'e kadar okullara yapacak. 21 Eylül'de okullara gidecek öğrenciler, ders kitaplarını okullardan temin edecek.