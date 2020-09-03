Okullar ne zaman açılacak? Okullarda yüz yüze eğitim nasıl olacak?

Öğrenciler evlerinde eğitimlerine devam ederken, okullar ile ilgili görüşler gelmeye devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “1. ve 2. sınıf ve 8. ve 12. sınıfla ilgili düzenlemeyi muhtemelen gelecek hafta konuşmuş oluruz.” dedi.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “31 Ağustos tarihinde okulları uzaktan eğitimle açıyoruz. 21 Eylül'de Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen sınıflarda yüz yüze eğitimin başlamasına karar verdik. Hangi yaş grubunun okula ne zaman başlayacağına Bilim Kurulu karar verecek” dedi.

YÜZ YÜZE EĞİTİM NASIL OLACAK?

“1. ve 2. sınıf ve 8. ve 12. sınıfla ilgili düzenlemeyi muhtemelen gelecek hafta konuşmuş oluruz. Daha çok 1. sınıfların alışması açısından 2+5 şeklinde sayıyı azaltarak yani 2 gün devam 5 gün okula gitmeme şeklinde bir uygulama gündeme gelebilir. Önümüzdeki hafta bunu daha netleştirmiş oluruz.”

“Diğer sınıfların bu dönemde nasıl devam edeceği şeklinde 8. ve 12. sınıflarla ilgili salgının seyrine göre gelecek hafta bunu daha da netleştirmiş oluruz. Belki il bazında veya genel anlamda.”

“Yani şöyle özetlersek 1. sınıfların alışması için 2+5 şeklinde olabilir, 2. sınıfların olup olmayacağı konusu önümüzdeki hafta salgının seyriyle netleşmiş olur, 8 ve 12’lerle ilgili ne zaman başlayacağı veya başlayıp başlamaması konusu haftaya gündem yapılmış olacak.”