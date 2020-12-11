Parayı basan puanı alacak

Okullar, corona virüsü salgını nedeniyle 11 Mart’ta kapatıldı. O tarihte yazılı sınav yapılamayınca öğrencilerin ikinci dönem notları, 1. dönem sınav sonuçlarına bakılarak verildi. Salgın nedeniyle bu öğretim yılında da okullarına gidemeyen öğrencilerin çoğunun yazılı sınavları yine yapılamadı.

SINAVSIZ GEÇECEKLER

Okulların, 4 Ocak'ta açılması ve yüz yüze sınav yapılması beklenmiyor. Bir yandan da, 25 Ocak-5 Şubat arasındaki yarıyıl tatili öncesi tüm öğrencilere birinci dönem ders notu verilmesi gerekiyor.

Hal böyle olunca, bu dönem için verilmesi gereken sınav notları da yeni bir krize yol açtı. 16-20 Kasım arasındaki ara tatil öncesi okullarında sınava girme şansı yakalayan öğrencilerin, aldıkları notlar geçerli olacak.

Sınava hiç girmeyen milyonlarca öğrencinin durumu ise belirsizliğini koruyor. MEB'in 2020'nin birinci dönem notlarını, öğrencilerin şimdiye kadar ki online derslere katılımı, proje ödevi, öğretmen kanaati gibi kriterler hatta geçen yılın birinci dönem notlarıyla sınav notu verilmesi üzerinde durduğu öğrenildi.

SINAVLAR NASIL YAPILMALI?

– “Salgında, yüz yüze sınav yapılmadığı için, bu yıl yeni ölçme-değerlendirme yöntemleri geliştirilmeli. Eşit öğrenme ortamı olmadan adil ölçüm yapılamaz.”

– Sınav notu nasıl verilecek?

“Performans odaklı proje, ödev gibi yöntemlerle not verilebilir veya on-line ortamda açık uçlu sorularla sınav yapılabilir. Bu sınavlara, zaman sınırlaması getirilebilir.”

– Sınav nasıl uygulanacak?

“Örneğin; 5 soru sorulacak ise öğretmen önce 1 soru gösterip, süre verir. Bu soru kaldırılıp, ikinci soru açılır.

EĞİTİMCİLER NE DİYOR?

“NOTLAR OBJEKTİF VERİLMEYECEK”

– Eğitim Uzmanı Dr. Sakin Öner: “OBP'yi oluşturan ortak sınavların objektif olması çok önemli. Öğrencilere, salgından önceki bir dönemde 2 sınav ve performans notu verilerek, dönem ortalaması alınırdı. Birinci dönemde, pandemi yasaklarından sınavlar yapılamadı. Notların, çok sağlıklı ve objektif olması beklenemez. Uzaktan eğitimden, öğrencilerin yarısı imkansızlıktan yararlanamadı. Bu yıl YKS puanına, OBP eklenemez.”

“AZ NETİ OLAN ÖNE GEÇER”

– Eğitim ve Rehberlik Uzmanı Salim Ünsal: “OBP'nin amacı okul başarısının üniversite sınavına yansıması ve okullarda derse ilgiyi artırmaktır. Ama hiçbir zaman okullar, notları objektif kriterlere göre vermedi. Başarılı öğrencilerin hakkının korunması için OBP gerekli olsa da, salgında standart ölçme ve değerlendirme yapma imkanı çok zayıfladı. Özel okullar çok kolay not verebiliyor. OBP'si yükselen aday daha az netle sınavda daha çok net yapanın önüne geçiyor. OBP'nin etkisi azaltılsın.”

“YKS EYLÜLE ERTELENMELİ”

– Bahçeşehir Üniversitesi Rektör Danışmanı Turgay Polat: “Okulların not şişirmesinin önünde engel yok. Özel okulların bazıları ve küçük okullar bunu yapıyor. Öğrenciler de, notları şişiren okullara nakil alıyor. OBP zaten adil değildi. Uzaktan eğitime her çocuk eşit şartlarda erişemedi. Şimdi, okullar notları ezbere verecek. 2021 YKS'ye girecek olan adaylar, neredeyse 2 dönemdir okula gidemedi.Notları asla objektif olmayacak. Üste şişirilmiş OBP puanları da eklenecek. Sıralama bozulacak OBP'nin etkisi bu yıl kesinlikle kaldırılmalı ve YKS, eylüle ertelenmeli.”

OBP NEDİR?

– Puan nasıl hesaplanır?

“Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP): Öğrencinin 100'lük sistemde başarı puanının 5 ile çarpılarak, çıkan sonucunun 0.12 ile tekrar çarpılması ve ortaya çıkan puanın da üniversite sınavına eklenmesi.”

– Sınava etkisi adil mi?

“Ölçme değerlendirme ve istatistiğe aykırı çünkü denetlenmiyor. Bir okul, bütün öğrencilerine 100 tam puan verir ise 100×5=500 olur. Onu da, 0.12'yle çarparsa tüm öğrencileri ilave 60 puan alır.”

– Başarıyı etkiler mi?

“Örnek: A okulu birincisinin OBP'si 100, B okulu birincisinin 80 olursa, puanı 100 olan üniversite yerleştirmesinde ilave 60 puan, 80 olana 48 puan eklenir. Okul birincisi bile 12 puan kaybeder.”