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Sınava girecekler dikkat! ÖSYM Başkanı’ndan önemli duyuru

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, ÖSYM tarafından yapılacak sınavlarda HES kodu şartı getirildiğini duyurdu.

16:11 -
Haberler Eğitim
Sınava girecekler dikkat! ÖSYM Başkanı’ndan önemli duyuru

Aygün Twitter’dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

* Değerli adaylarımız, pandemi döneminde Sağlık Bakanlığı tarafından alınan önlemler kapsamında, başkanlığımızca uygulanacak sınavlara başvurularda sizlerden HES Kodu bilgisi istenecektir.
Sınav başvurusu yapacak adaylarımızın başvuru işlemlerinden önce HES kodunu edinmesi gerekecek.

* HES Kodu için ayrıntılı bilgilere Sağlık Bakanlığımızın https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz.

* HES kodunun geçerlilik tarihinin, başvurulan sınavın yapılacağı gün veya daha ileri tarihli olması gerekmektedir. Adayların edindikleri HES kodunu ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde (AİS) “PROFİLİM” alanında bulunan “HES KODU BİLGİLERİM” sayfasından kaydetmeleri gerekmektedir.

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Son güncelleme: 16:15 13.08.2020
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