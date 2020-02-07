Sınıfta gölge öğretmen dönemi

Türkiye, yaklaşık 3 ay önce Aksaray Mehmetçik İlkokulu’nda otizmli öğrencilerin velilerce yuhalanması olayını yaşadı. Ülkeyi kahreden olaydan sonra Bakanlık, harekete geçti. MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, çalışma yaptı. Bakan Ziya Selçuk imzalı resmi talimatta, kaynaştırma öğrencilerinin akademik, sosyal ve öz bakım becerilerinin okulda desteklenmesi için kolaylaştırıcı bir kişiye ihtiyaç duyulduğuna dair veliler ve sivil toplumdan yoğun talep alındığı bildirildi.

YÖNETMENLİKTE YOK

Bakanlık, 1.5 yıl önce çıkardığı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği ‘ni değiştirebilmek için mevzuat çalışmalarının da sürdüğünü belirtti. İlk aşamada, Eğitim Programı Geliştirme Birimi'nce yapılan çalışmayla ‘kolaylaştırıcı kişi' adı altında sınıf içi ve sınıf dışında öğretmenden başka üçüncü şahısların sınıfta ve okulda bulunmasının önü açıldı. Yönetmelikte, karşılığı olmasa da zaten derslere girdikleri için eğitim teşkilatında, ‘Gölge Öğretmen’ diye tanınıyorlardı.

DERSİ KOLAYLAŞTIRACAKLAR

Bakan Ziya Selçuk'un onayıyla, uygulama 81 ilde başladı. Kolaylaştırıcı kişiler, düzenlemeyle okullarda bulunabilecek ve öğretmenle aynmı anda tüm gün derslere girebilecek. Öğrencilerin, kişisel ihtiyaçlarını karşılamak dışında, öğretmenlere destek de olmaları bekleniyor. Toplumun bilinçlenip, farkındalığın artması, otizm, öğrenme güçlüğü, dil-konuşma ve özel yetenek alanlarında eğitim verilen bin öğretmen de diğer öğretmenlere eğitim vermeye başladı. Proje için 6 milyon Euro ayrıldı.

KAYNAŞTIRMADAN KAÇIYOR

Öte yandan ilkokul ve ortaokulda kaynaştırma eğitimi düzenli devam ederken, liseye gelindiğinde okula devamlılık düşüyor. İlkokulda 115 bin 556, ortaokulda 130 bin 624, lisede 48 bin 257 kaynaştırma öğrencisi var. Türkiye’de halen 398 bin kaynaştırma öğrencisi akranlarıyla aynı okulda okuyor.

Veli kimi uygun görecek?

Eğitim İş Genel Hukuk Sekreteri Eğitim Uzmanı Maksut Balmuk. “MEB'in mevzuatı düzenlenmeden, üst yazıyla böyle bir şey yapması hukuka aykırıdır. ‘Velinin uygun göreceği kişi’ ifadesi, çok ucu açık bir tanımlama. Derslere, öğretmen dışında kimler girecek? belirsiz. Anne-babası da olsa, sınıfa giren üçüncü şahıslar hakkında güvenlik soruşturması yapılmalı.

Kriter belirlenmemiş olması da ayrıca diğer çocuklar açısından sorunlar yaratabilir. Oysa, iş ehline verilirse, bunu hiç konuşmayız. On binlerce rehabilitasyon öğretmeni atama beklerken, Bakanlık günü birlik çözümlere sığınıyor. Öğretmenlerle planlanıp anne- baba eğitimi güçlendirilmeli” diye kaydetti.

Kolaylaştırıcı kişi nasıl belirlenecek?

– Anne-baba veya velinin uygun göreceği üçüncü şahıslar, “kolaylaştırıcı kişi” olabilecek.

– Okul müdürü, yardımcısı, rehber öğretmen, sınıf öğretmeni ve branş öğretmeni seçecek.

– MEB, ‘kolaylaştırıcı kişi'yi istihdam etmeyecek. Ücretli biri tutulursa, veli karşılayacak.

– Kolaylaştırıcı kişiyle ilgili, güvenlik soruşturması yapılıp yapılmayacağı bilinmiyor.