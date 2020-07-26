Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… Milli Eğitim Bakanı Selçuk’tan okulların açılmasıyla ilgili yeni açıklama

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda 2. sınıf öğrencisi bir çocuğun kendisine "Okullar açılacak mı öğretmenim?" diye sorduğunu belirterek "O yavruya verdiğim cevabı buradan bir kez daha yineliyorum, sizler de çocuklarınıza söylersiniz. Okullar, gerekli hazırlıklar yapılarak açılacak. Sen güvende olacaksın. Öğretmenine ve arkadaşlarına kavuşacaksın, inşallah. Şimdi yaz tatilindesin, tatilin tadını çıkar" ifadelerini kullandı.

18:43 -
Haberler Eğitim
Son dakika… Milli Eğitim Bakanı Selçuk’tan okulların açılmasıyla ilgili yeni açıklama

Bakan Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından okulların gerekli hazırlıklar yapılarak açılacağını belirtti.

Selçuk, şu ifadeleri kullandı:

* Van-Çaldıran’dan Elanur kitabını almış. Teşekkür ediyor. Çok mutlu oldum. Şu anda yapması gerekeni yapıyor.

* Bugün 2. sınıf öğrencisi bir çocuk geldi yanıma, diyor ki “Okullar açılacak mı öğretmenim, ona göre şey yapıcam…” “Ona göre ne yapacaksın?” dedim ve gülümsedim. “Hiiiiç…” diyor.

* Bu durum, anne baba kaygısının, çocuğun yanında konuşulan belirsizlik hâlinin yansıması. Yaz tatili bitti mi? Hayır.

* Çocuğun şu anki tek derdi, hak ettiği bu tatili doya doya yaşamak değil mi? Kaygılarımızla, meraklarımızla; belirsizliği çok konuşarak, sadece olumsuza odaklanarak çocuklarımıza da kendimize de zarar veriyoruz.

* Bu çocukların şu anki meselesi “Dışarı çıktım mı, arkadaşımla buluştum mu, yoruldum mu, susadım mı, yarın yine oynayacak mıyım?” olmalı.

* O yavruya verdiğim cevabı buradan bir kez daha yineliyorum, sizler de çocuklarınıza söylersiniz: “Okullar, gerekli hazırlıklar yapılarak açılacak. Sen güvende olacaksın. Öğretmenine ve arkadaşlarına kavuşacaksın, inşallah. Şimdi yaz tatilindesin, tatilin tadını çıkar.”

anne baba Çocuk Instagram Milli Eğitim Bakanı son dakika sosyal medya Van
Son güncelleme: 19:05 26.07.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more