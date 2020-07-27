Son dakika… Resmen kepazelik! Milli Eğitim değil, skandallar müdürü

Dini, siyasi ve ayrıştırıcı içerikteki skandal açıklamalarıyla tanınan İzmir Bergama İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kiraz, sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımları daha da ileri boyuta taşıdı.

Kiraz, 24 Temmuz 2020 günü Ayasofya’da kılınan Cuma namazı hakkında yaptığı paylaşımda, Türkiye Cumhuriyeti’nin tapusu anlamına gelen Lozan Antlaşması’nın yürürlükten kaldırılmasını istedi.

“Lozan kilidinin bir parçasını daha çöpe attık” ifadesini kullanan Kiraz, antlaşmanın diğer maddelerinin de aynı akıbete uğraması dileğinde bulundu. Kiraz, Facebook sayfasında Ayasofya görseli ile birlikte yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

* Pek fazla Cuma mesajı atmam. Ama bu Cuma başka Cuma. Bu milletin bu minareler gibi dimdik ayakları üzerine dikilme iradesi gösterdiğinin sembolik bir ifadesidir Ayasofya'daki bu Cuma.

* Bize dayatılan Lozan kilidinin bir parçasını daha çöpe attık. Darısı diğer maddelerin… Hutbeler devletin bağımsızlığının ifadesidir. Kölelere Cuma farz değildir. Cuma özgür birey ve toplumlar içindir. İşte bu yüzden bu Cuma başka Cuma. Mübarek ve daim olsun.

Nuri Kiraz, 10 Temmuz 2020 günü, Danıştay 10. Dairesi'nin Ayasofya kararı ile ilgili yaptığı açıklamada, “Prangalardan bir diş daha kırıldı. Sükunet ve uhlet ile daha kırılacak pranga var sırada” diye yazmıştı.

Kiraz, Cumhurbaşkanı Adayı, CHP'li Muharrem İnce'ye yönelik hakaretamiz yayınlar da yapmıştı. İnce'nin namaz kılarken çekilen fotoğrafının eşliğinde “Eğer tilki vaaz vermeye başladıysa gözünüz kümesteki tavuklarda olsun” diye yazmıştı.

Kiraz'ın tepki çeken açıklamaları bunlarla sınırlı değil. Politik tarafgirliği ile dikkat çeken Bergama İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kiraz, AKP destekçisi olduğunu açıkça ortaya koyan paylaşımlarda da bulunmuştu. Kiraz, seçim döneminde AKP'nin miting fotoğraflarını yayımlayarak, belediye başkanları ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a destek veren paylaşımlarda bulunmuş, “Teşekkürler Reis'e” ifadesini kullanmıştı.

Kiraz, CHP'ye yönelik “Cumhuriyet Halt Parçası” ifadesini kullandığı bir açıklaması nedeni ile de tepki görmüştü. CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, olayı TBMM gündemine taşıyarak, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yanıtlaması istemi ile soru önergesi vermişti. Sertel, 25 Nisan 2017'de yaptığı açıklamada, bakanlığın soruşturma açtığı bilgisini verdiğini duyurmuştu. Söz konusu soruşturmadan bir sonuç çıkmadı.