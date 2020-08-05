Üniversite tercihleri başlıyor! 2 ve 4 yıllık üniversite bölümleri taban puanları ve başarı sıralaması…

Üniversitede okuma hayali kuran milyonlarca öğrenci için kritik gün yarın başlayacak. Üniversite adayları, 6 Ağustos itibariyle http://ais.osym.gov.tr adresinden tercih işlemlerini yapabilecek. Tercihler öncesi açıkta kalmak istemeyen öğrenciler üniversite taban puanları ve başarı sıralamasını öğrenebiliyor.
YKS TERCİH KILAVUZU AÇIKLANDI
Geçtiğimiz günlerde ÖSYM Başkanı Halis Aygün’ün yaptığı ‘2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bugün yayımlayacağız. 2020-YKS tercihleri 6 Ağustos tarihinde başlayacaktır. Adaylarımız tercihlerini 6-14 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr'den yapacaklardır.' açıklamanın ardından tercih kılavuzu erişime açıldı.
ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ KONTENJANLARI
Mühendislik Fakültesi toplam kontenjanı: 71 bin 244
Tıp Fakültesi toplam kontenjanı: 16 bin 448
Eczacılık Fakültesi toplam kontenjanı: 3 bin 893
Diş Hekimliği Fakültesi toplam kontenjanı: 7 bin 752
Hemşirelik Fakültesi toplam kontenjanı: 16 bin 239
Hukuk Fakültesi toplam kontenjanı: 16 bin 327
Ziraat-Tarım ve Doğa Bilimleri toplam kontenjanı: 6 bin 467 (Mühendislik bölümleri hariç)
Mimarlık Fakültesi toplam kontenjanı: 7 bin 985
İlahiyat-İslami Bilimler Fakülteleri toplam kontenjanı: 19 bin 353