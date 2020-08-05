Üniversite tercihleri başlıyor! 2 ve 4 yıllık üniversite bölümleri taban puanları ve başarı sıralaması…

Üniversitede okuma hayali kuran milyonlarca öğrenci için kritik gün yarın başlayacak. Üniversite adayları, 6 Ağustos itibariyle http://ais.osym.gov.tr adresinden tercih işlemlerini yapabilecek. Tercihler öncesi açıkta kalmak istemeyen öğrenciler üniversite taban puanları ve başarı sıralamasını öğrenebiliyor.

YKS TERCİH KILAVUZU AÇIKLANDI

Geçtiğimiz günlerde ÖSYM Başkanı Halis Aygün’ün yaptığı ‘2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bugün yayımlayacağız. 2020-YKS tercihleri 6 Ağustos tarihinde başlayacaktır. Adaylarımız tercihlerini 6-14 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr'den yapacaklardır.' açıklamanın ardından tercih kılavuzu erişime açıldı.

YKS TABAN PUANLARI

YKS TERCİH KILAVUZU 2020



ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ KONTENJANLARI

Mühendislik Fakültesi toplam kontenjanı: 71 bin 244

Tıp Fakültesi toplam kontenjanı: 16 bin 448

Eczacılık Fakültesi toplam kontenjanı: 3 bin 893

Diş Hekimliği Fakültesi toplam kontenjanı: 7 bin 752

Hemşirelik Fakültesi toplam kontenjanı: 16 bin 239

Hukuk Fakültesi toplam kontenjanı: 16 bin 327

Ziraat-Tarım ve Doğa Bilimleri toplam kontenjanı: 6 bin 467 (Mühendislik bölümleri hariç)

Mimarlık Fakültesi toplam kontenjanı: 7 bin 985

İlahiyat-İslami Bilimler Fakülteleri toplam kontenjanı: 19 bin 353