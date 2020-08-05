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Üniversite tercihleri başlıyor! 2 ve 4 yıllık üniversite bölümleri taban puanları ve başarı sıralaması…

Yaklaşık 2.5 milyon öğrencinin katılım gösterdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) tercih heyecanı yarın başlayacak. YKS sonuçlarını öğrenen üniversite adayları, tercihler öncesi araştırma yapıyor. Adaylar, okumak istedikleri üniversite bölümlerinin taban puanlarını ve başarı sıralamasını, YÖK Atlas tercih robotu ve YKS tercih kılavuzu ile öğrenebiliyor. İşte 2 ve 4 yıllık üniversite bölümleri taban puanları…

09:15 -
Haberler Eğitim
Üniversite tercihleri başlıyor! 2 ve 4 yıllık üniversite bölümleri taban puanları ve başarı sıralaması…

Üniversitede okuma hayali kuran milyonlarca öğrenci için kritik gün yarın başlayacak. Üniversite adayları, 6 Ağustos itibariyle http://ais.osym.gov.tr adresinden tercih işlemlerini yapabilecek. Tercihler öncesi açıkta kalmak istemeyen öğrenciler üniversite taban puanları ve başarı sıralamasını öğrenebiliyor.

YKS TERCİH KILAVUZU AÇIKLANDI

Geçtiğimiz günlerde ÖSYM Başkanı Halis Aygün’ün yaptığı ‘2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bugün yayımlayacağız. 2020-YKS tercihleri 6 Ağustos tarihinde başlayacaktır. Adaylarımız tercihlerini 6-14 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr'den yapacaklardır.' açıklamanın ardından tercih kılavuzu erişime açıldı.

YKS TABAN PUANLARI

YKS TERCİH KILAVUZU 2020

Foto: DepoPhotos


ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ KONTENJANLARI

Mühendislik Fakültesi toplam kontenjanı: 71 bin 244

Tıp Fakültesi toplam kontenjanı: 16 bin 448

Eczacılık Fakültesi toplam kontenjanı: 3 bin 893

Diş Hekimliği Fakültesi toplam kontenjanı: 7 bin 752

Hemşirelik Fakültesi toplam kontenjanı: 16 bin 239

Hukuk Fakültesi toplam kontenjanı: 16 bin 327

Ziraat-Tarım ve Doğa Bilimleri toplam kontenjanı: 6 bin 467 (Mühendislik bölümleri hariç)

Mimarlık Fakültesi toplam kontenjanı: 7 bin 985

İlahiyat-İslami Bilimler Fakülteleri toplam kontenjanı: 19 bin 353

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