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Yaz tatili ne zaman bitecek? MEB takvimine göre okullar ne zaman açılacak?

Türkiye’de corona virüsü sebebiyle milyonlarca öğrenci ve öğretmenin bulunduğu okullar, 13 Mart’ta kapatılmış ve eğitim online olarak uzaktan yapılmaya başlanmıştı. MEB takvimine göre okulların açılacağı tarih belirlendi. İşte okullar ne zaman açılacak sorusunun cevabı...

11:27 -
Haberler Eğitim
Yaz tatili ne zaman bitecek? MEB takvimine göre okullar ne zaman açılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan; “Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı eğitim öğretim yılını sona erdirmeyi kararlaştırdık. Yeni eğitim öğretim yılı önümüzdeki Eylül ayında başlayacaktır.” dedi. Okulların virüsün hafiflemesi sonrasında ne zaman açılacağı merak konusuydu ve  MEB takvimine göre tarih belirlendi.

Okullar ne zaman açılacak? Okulların açılış tarihi açıklandı mı?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Okullarda yeni dönemin her sene olduğu gibi yine eylül ayında başlaması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan; “Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı eğitim öğretim yılını sona erdirmeyi kararlaştırdık. Yeni eğitim öğretim yılı önümüzdeki Eylül ayında başlayacaktır.” dedi. MEB takvimine göre okulların 7 Eylül'de açılması bekleniyor.

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