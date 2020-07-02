Yetenek sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Yetenek kazananlar ne zaman kayıt yaptıracak?

Güzel sanatlar liseleri, spor liseleri ile musiki, hafızlık, geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar ve spor programı/projesi uygulayan Anadolu imam hatip liselerinin 9 uncu sınıflarındaki öğrencilere yönelik yetenek sınavlar devam ediyor. MEB ise sınav uygulama takvimini açıklandı.

YETENEK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN?

Öğrenciler, merkezi yerleştirme sonuçlarını 13 Temmuz’da e-Okul sistemi üzerinden öğrenebilecek. Kazanan adayların kayıtları 13-17 Temmuz tarihlerinde yapılacak.

YETENEK SINAVI NE ZAMAN?

Yetenek Sınavlarının yapılması ve sonuçların sisteme girilmesi 1-10 Temmuz 2020 tarihleri arasında gerçekleştiriliyor.