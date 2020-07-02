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Yetenek sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Yetenek kazananlar ne zaman kayıt yaptıracak?

Yetenek sınavıyla öğrenci alan liselere giriş için başvuru yapan adayların sınavları 10 Temmuz tarihine kadar devam edecek. Sınavların sona ermesinin ardından ise 13 Temmuz'da sonuçlar açıklanacak. İşte MEB tarafından yayınlanan yetenek sınavı takvimi...

09:27 -
Haberler Eğitim
Yetenek sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Yetenek kazananlar ne zaman kayıt yaptıracak?

Güzel sanatlar liseleri, spor liseleri ile musiki, hafızlık, geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar ve spor programı/projesi uygulayan Anadolu imam hatip liselerinin 9 uncu sınıflarındaki öğrencilere yönelik yetenek sınavlar devam ediyor. MEB ise sınav uygulama takvimini açıklandı.

YETENEK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN?

Öğrenciler, merkezi yerleştirme sonuçlarını 13 Temmuz’da e-Okul sistemi üzerinden öğrenebilecek. Kazanan adayların kayıtları 13-17 Temmuz tarihlerinde yapılacak.

YETENEK SINAVI NE ZAMAN?

Yetenek Sınavlarının yapılması ve sonuçların sisteme girilmesi 1-10 Temmuz 2020 tarihleri arasında gerçekleştiriliyor.

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